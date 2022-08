Deseable que no existan consultorios adyacentes en farmacias: López-Gatell

Al reconocer que la población busca evitar hacer filas para recibir atención médica, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell alertó de los riesgos que dijo, existe por atenderse en los consultorios que existen de forma adyacente a las farmacias.

Desde Palacio Nacional el funcionario comentó que en lo que toca a la salud, si bien pueden recibirse atenciones a problemas ligeros como una gripe o un dolor de estómago sin embargo dijo, ante enfermedades crónicas, ponen en riesgo la vida de las personas, como dijo, se vio durante la pandemia de Covid-19.

"Cuando se analiza esto de manera puntual se puede ver que en realidad es un gran engaño ¿en qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia, quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea un problema de salud de muy corta duración pero alguien que tiene diabetes, o hipertensión o una enfermedad pulmonar o cardiaca crónica como gran cantidad de la población mexicana estos consultorios no le van a resolver e incluso le podrían poner en peligro su salud y su vida, la cuarta parte de las consultas que ocurrían en 2012 y la tercera parte ahora con Covid, ocurrieron en consultorios adyacentes en farmacia".

Durante la mañanera el funcionario comentó que incluso se pone en dudas las condiciones laborales de los médicos y las médicas en dichos lugares que dijo, trabajan como vendedores en las cadenas farmacéuticas.

"Las condiciones incluso laborales del personal médico, médicas, médicos son en general personas jóvenes, médicas y médicos en general son personas jóvenes, en condiciones muy precarias, hay todo un tema incluso de justicia laboral o incluso de cumplimiento de las leyes relativas a las condiciones laborales que podrían estar siendo violadas sistemáticamente en estos consultorios adyacentes a farmacia por estas corporaciones, son contrataciones eventuales".

Ante ello enfatizó, lo deseable es que estos consultorios no deben existir.

"En este momento con el desmantelamiento que hubo no hay una oferta suficiente, es decir no hay una cantidad suficiente ya lo ha mencionado muchas veces el Presidente de médicas y médicos, o de instalaciones físicas de consultorios, de centros de salud por eso los estamos recuperando estamos instalando capacidades va a haber una fase de transición... en ese sentido los consultorios adjuntos o adyacentes de farmacia hoy cubren una necesidad pero lamentablemente en condiciones muy precarias, muy lucrativas para esas corporaciones pero no podemos cancelarlos de tajo, lo deseable es que no existan, lo deseable es que no existan".

Recordó que las grandes corporaciones que tienen que ver con salud, junto con la industria de energía y armas, son de las más lucrativas por lo que se forzaron modelos que permitieron ir desmantelando los sistemas de salud públicas para fortalecer a las privadas. Consideró que en la medida que el Sistema Público garantice la gratuidad y accesabilidad la calidad será atractiva para el pueblo.