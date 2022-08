Investigaciones sobre colapso de mina en Coahuila… para después: AMLO

No perder la fe ni la esperanza fue el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar del derrumbe en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila que dejó un total de 10 trabajadores atrapados.

Durante la mañanera el Primer Mandatario, aseguró que el gobierno tiene la información básica ya que enfatizó, lo que le preocupa por el momento es el rescate de los mineros, para, posteriormente deslindar responsabilidades de lo ocurrido.

"Y estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado de Coahuila, con los gobiernos municipales, mandarle un abrazo a los familiares, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, un abrazo muy fuerte y van a seguir contando como siempre con nosotros, no están solos, las investigaciones porque va a salir, sobre los responsables, los permisos, las inspecciones, todo eso lo estamos dejando para después, ya tenemos la información básica, quiénes tienen las minas, quiénes las explotaban, quiénes vendían el carbón, pero no hablemos de eso ahora".

Aunque se dio a conocer que la Comisión Nacional del Agua, con apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), instaló bombas para extraer el agua de los pozos de la mina, López Obrador solicitó el apoyo de gobernadores a fin de reunir las bombas necesarias que permitan sacar el agua de los pozos, que permitan el ingreso de buzos para que saquen a los mineros atrapados.

"Decirle a Germán Martínez de Conagua, a Octavio Romero Oropeza (Pemex) que se pongan de acuerdo con el general Radilla (Agustín de subsecretario de Defensa Nacional) también a Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum), a los gobernadores de la región que puedan tener bobas grandes para sacar el agua, bombas muy grandes que podemos llevar en los aviones de carga de la Fuerza Aérea, por tierra, pero aprovechar el día bien para avanzar".

Previamente fue la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez la que detalló que tras el derrumbe de la mina de carbón, cinco trabajadores lograron salir y fueron trasladados a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde dos ya fueron dados de alta.

"Tenemos a 10 mineros atrapados y cinco mineros lesionados, mismo que lograron salir y se revisa su atención médica, dos de ellos ya fueron dados de alta así que se encuentran tren mineros en esta clínica del IMSS, hemos tenido reuniones con los familiares de los mineros que están atrapados, con quienes hemos estado muy cerca, informándoles qué pasa lo que hacemos, cómo estamos trabajado de una manera coordinada porque entendemos el momento en el que se encuentran".

Detalló que el accidente ocurrió a las 13:35 horas de este miércoles cuando al realizar sus tareas, los mineros se encontraron con un área contigua llena de agua que al derrumbarse provocó una inundación. Agustín Radilla, subsecretario de la Defensa Nacional detalló que la inundación provino de tres pozos por lo que ya hay más de 200 elementos trabajando en la zona.

"La inundación son de los tres pozos tiene una profundidad de 60 metros y ahorita la inundación es de 34 metros... de inmediato se procedió a trasladar al lugar del evento el comandante de la 11 Región Militar, la totalidad de personal que estamos participan en el Plan DNIII, suma 230 elementos, 17 vehículos, dos ambulancias urbanas, dos aeronaves, esto incluye personal de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y por parte de autoridades civiles, de protección Civil y Seguridad Pública".

Mencionó que a las cinco de la mañana de este jueves despegó una aeronave de la Guardia Nacional con seis buzos de fuerzas especiales para que en cuanto haya condiciones puedan comenzar las tareas de rescate y evacuación de las 10 personas.