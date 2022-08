"El verano también es nuestro", campaña española contra la gordofobia

Llegó ese momento del año donde muy probablemente haya un viaje a la playa en puerta -si es que tienes vacaciones-, pero como en todo, lo que es glorioso para algunos, es tortuoso para otros y el verano en playa no es la excepción.

Mucho calor, poca ropa y muchos bikinis o six pack. Todo bien hasta que no eres parte de ese sector que tiene cuerpo escultural. Y es que es una realidad que desde siempre el verano en playa se representa con gente que entra dentro de los estándares de belleza que se nos muestra en medios de comunicación, donde los pelos, las estrías o la celulitis no existen.

Afortunadamente la cultura y el mundo cambian conforme las necesidades sociales y la inclusión de otro tipo de cuerpos está más vigente que nunca. Por eso, el gobierno de España lanzó una campaña para desmitificar que hay un sólo tipo de cuerpo que puede mostrarse al sol.

“El verano también es nuestro” es el lema de campaña lanzada en redes sociales por el Instituto de las Mujeres, coincidiendo con la temporada en la que la publicidad, revistas y sitios de internet se llenan de cuerpos fit y referencias a la "operación bikini" para que las mujeres luzcan perfectas en la playa. Y por si tenías duda sí, obviamente está dirigido sobre todo a mujeres porque somos las que mayor opresión experimentamos a través de nuestros propios cuerpos, pero ese es otro tema.

🌍🗞️ Distintos medios internacionales se hacen eco de la campaña #ElVeranoEsNuestro.



Lee la noticia en el diario @publico_es: https://t.co/JldbNg0RL9 — Instituto de las Mujeres (@InstMujeres) July 28, 2022

Regresando a la campaña, tiene un cartel promocional en el que hay cinco mujeres de diferentes tallas y una de ellas con una mastectomía. ¿Por qué? Porque los cuerpos diversos y libres de estereotipos de género, también merecen ocupar todos los espacios, porque no hay otra forma de disfrutar que siendo libres, iguales y diversas.

Y es que las expectativas físicas no solamente afectan nuestra autoestima, sino también derechos como al trabajo, a la educación, acceso a la justicia y a la libre determinación de la personalidad, ¿cómo? pues así como hay categorías de juguetes para niños y niñas solo por un tema de género, sucede lo mismo para las personas gordas. Socialmente hay una serie de actividades, trabajos o espacios donde los gordos no caben y poco tiene que ver con un tema médico, más bien sucede que en muchas ocasiones se trata de asociaciones estereotípicas donde un cuerpo gordo nunca será bien visto.

Entonces, aunque no te parezca real o seas parte del grupo de personas que creen que se está haciendo un problema donde nunca lo ha habido, es muy probable que te equivoques y ni siquiera lo digo yo, algunos miembros de la Organización Mundial de la Salud han declarado que no todos los cuerpos gordos están enfermos y los que lo están, no necesariamente se debe a malos hábitos. Por eso, estoy de acuerdo con lo que el ministerio de igualdad escribió en Twitter: "El verano también es nuestro. Disfrútalo como, donde y con quien tú quieras. Hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos."

Si quieres más información de la campaña o sobre la gordofobia puedes escribirme en Twitter o Instagram como @nosoysilvia