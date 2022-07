No habrá ruptura de T-MEC; tenemos la razón y nos conviene a todos: AMLO

Cercanía con el mercado más grande del mundo, honestidad y justicia son los puntos más importantes del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá fue lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al negar que exista una intención de su gobierno por romper con dicho acuerdo a cambio de la defensa de la energía del país.

Durante la mañanera el Primer Mandatario indicó que México no cederá la soberanía a cambio del T-MEC, lo que enfatizó, no significa un quebranto a pesar de las diferencias con Estados Unidos y Canadá, que llamaron a consultas por considerar que la política energética de México es discriminatoria.

“No va a haber ruptura eso se los adelanto, y ¿Por qué no va a haber ruptura? No sólo porque tenemos la razón sino porque no nos conviene y no sólo es México, no le conviene a Estados unidos, ya no es el tiempo de antes, imagínense ustedes si en México ya se están haciendo, se están fabricando piezas, hay plantas de autopartes hasta para la industria bélica de Estados Unidos ya es una integración indispensable y conveniente para las dos naciones para los dos pueblos, ya no es que te cierro la frontera y te voy a perjudicar, tu me cierras la frontera y te vas a perjudicar tú mismo”.

López Obrador comentó el deseo de enviar una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden para aclarar el contenido del artículo octavo del T-MEC, donde se permite a México mantener la soberanía de sus energéticos y cambiar su legislatura para ello.

“Es como si en la Constitución, en un artículo definitorio y luego en la ley secundaria, como lo hizo Salinas cuando privatizó o empezó la privatización de la industria eléctrica, que modifica una ley secundaria en contra de la Constitución. ¡Cómo vamos nosotros a aceptar eso! Y estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden. Si estoy con ganas de enviarle una carta para decirle: Oiga, ¿qué está sucediendo? A lo mejor usted no está informado porque usted siempre me ha dicho, y le creo, de que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad y que usted respeta nuestra soberanía. ¿Quiénes son los que están tomando estas decisiones? Le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata”.

Sin embargo evitó decir que con este artículo su gobierno tenga ganadas las consultas de revisión de disputa, por lo que mencionó cuidará su lenguaje al ser asuntos muy delicados y se debe mantener el respeto al Presidente estadounidense y evitar que los conservadores dijo, amarren navajas.