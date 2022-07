Debe ser priísta candidato de Va por México al Edomex, asegura 'Alito'

Continúan los desacuerdos entre PAN y PRI para concretar una candidatura de unidad para gobernador del Estado de México en los comicios del 2023, mientras que en Morena avanza la postulación de su candidato o candidata a dicha contienda.

El líder nacional panista Marko Cortés ha dicho que su partido podría ir solo sin la coalición Va Por México y ahora el dirigente priista Alejandro Moreno, considera que debe ser un priista quien encabece dicha alianza tripartidista dada la solidez que tiene el tricolor en la entidad mexiquense que actualmente gobierna.

En conferencia de prensa, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que siguen negociando con el PAN y con el PRD para lograr los acuerdos de cara a un candidato o candidata de unidad, pero resaltó la solidez del tricolor en el Estado de México.

“Debemos ver la posibilidad de construir acuerdos y consensos donde podamos ir juntos el PAN, el PRI y el PRD en una coalición de gobierno en el Estado de México. Es un tema de competitividad y rentabilidad, pero hay que analizar la de mayor competitividad y hoy está claro que el PRI es un partido sólido y firme, que juntos somos más potentes. Y tenemos que pensar en México no en caprichos personales, aquí no podemos pensar en que yo quiero ser candidato, no, sino quien es el candidato que garantice ganar a la coalición”.

El dirigente nacional del PRI, retomó el tema de la supuesta persecución política contra toda la oposición por parte del gobierno federal y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reiteró que todas las acusaciones en su contra y los audios ilegales sobre conversaciones personales son en realidad un show mediático, puras payasadas para tratar de desprestigiarlo y destruir a la alianza Va por México.

“Es un show mediático, es grotesco, es lamentable, son puras payasadas que hacen desde el gobierno de Campeche para distraer la atención. Lo que quieren es denostar y desprestigiar a la oposición rumbo a las elecciones del 2023 y 2024, pero lo que ha quedado claro es que vamos avanzando fuerte y vamos a tener buenos resultados, en el Estado de México tenemos una presencia fuerte, sólida entre el PRI, PAN y PRD, lo mismo que en el estado de Coahuila”.

El líder nacional del PRI, aseguró que la coalición Va pro México está más firme que nunca y que Morena y el gobierno federal no la va a destruir ni dividir.