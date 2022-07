No estamos incumpliendo ningún compromiso del T-MEC: AMLO

Insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador que no existe violación al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, ello a pesar de las consultas de resolución de controversias solicitadas por ambas naciones.

Durante la mañanera el Primer Mandatario, pidió tranquilidad en el pueblo mexicano pues dijo México no incumple en ningún compromiso con el exterior en materia de política energética.

“Somos un país independiente, libre y soberano lo que pasa es que fueron muchos años de sometimiento neoliberal entonces se acostumbraron a hincarse como son los conservadores… ¿Qué le digo a la gente? No va a suceder nada, nada porque nos necesitamos… nuestra relación comercial es importantísima pero no sólo para nosotros, también para ellos”.

Desde Puerto Vallarta, en Jalisco, López Obrador recordó que en la administración anterior, cuando se negociaba el tratado, fue él como Presidente Electo que evitó avalar dos artículos en relación a la propiedad del petróleo pues dijo, el gobierno de Enrique Peña Nieto con apoyo del ex secretario de Hacienda, Luis Videgray y de Economía, Idelfonso Guajardo, estaban dispuestos a entregarlo.

“Que cuidamos desde el inicio del gobierno, no comprometer el petróleo, que eso nos llevó a detener la negociación casi dos semanas, porque el gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado entregando el petróleo así de claro, nosotros estábamos como observadores porque aún era presidente electo, cuando Jesús Seade me informa que hay esta propuesta le pido que venga a México y se analiza el capítulo”.

Insistiendo no hay violación al tratado, dio a conocer el contenido del texto que reconoce el “dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los hidrocarburos”, en segundo lugar; se establece que México se reserva su derecho soberano de reformar la constitución y su legislación interna y que tiene el dominio directo y propiedad inalienable de todos los hidrocarburos, López Obrador enfatizó, esto incluye la energía eléctrica.

“Porque dicen, es que, un argumento de una experta o un experto, esto tiene que ver nada más con el petróleo no con la comercialización o comercio, cómo no va a tener que ver si la energía eléctrica se produce en mayoría, su mayor cantidad con gas pero además en los procedimientos se establece también que no existe violación cuando un gobierno legalmente establece la forma en que deben de explotarse sus recursos naturales… es que estaban acostumbrados a robar, a saquear sobre todo esta empresa, Iberdrola que fue capaz hasta de contratar a Calderón”.

Enfatizando, que la negociación había sido entregar los energéticos de México, señaló impresión por el legado de mantener actos que traicionan a la patria.

“Esto fue lo que quedó de un legado de traición a México, que ya habían negociado… y lo que me llama la atención no sé a ustedes es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, en vez de defender a México defienden los intereses de países y de empresas extranjeras, es increíble”.

El Jefe del Ejecutivo Federal aseveró que existe más respeto por parte de gobiernos extranjeros que con los “entreguistas” que hay en México así miso calificó como motivo de orgullo, la defensa que su administración hace de mantener la soberanía del país y el ser propietario de sus recursos.

Por último López Obrador mencionó que el próximo 16 de septiembre, cuando se conmemora el desfile militar por la independencia de México, en su mensaje hará referencia a la respuesta de México a Estados Unidos y Canadá por lo que convocará a la población acudir al Zócalo capitalino.