Para iniciar bien la semana, evita cualquier tipo de contratiempo. Para ello es mejor estar al tanto y consultar si tu automóvil está autorizado para circular este lunes 18 de julio. Por ley los ciudadanos de la Megalópolis, que abarca la Ciudad de México y el Estado de México, deben respetar el Hoy No Circula, ya que las multas por faltar al programa ambiental van de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Te puede interesar: Este es el calendario vehicular del segundo semestre 2022 para CDMX

Carros que no circulan el 18 de julio

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no circulan el lunes 4 de julio de 2022 son los siguientes:

Vehículos engomado color amarillo

Con terminación de placas 5 y 6.

Holograma 1 y 2.

Te puede interesar: SEP, Horario Extendido: Escuelas, jornadas de clase y nuevas materias

Carros que sí circulan este 18 de julio

Estos vehículos sí pueden transitar sin ningún tipo de restricción:

Hologramas 0 y 00

Automóviles eléctrico e híbridos

Automóviles conducidos por personal de salud

Taxis

Motocicletas

Recuerda que el horario del Hoy no circula está activo a partir de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.

Te puede interesar: ¿Cuánto me gasto en casetas de CDMX a estos destinos turísticos?