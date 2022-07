Venderán esqueleto del primo del Tiranosaurio Rex por 8 mdd

Mucha gente dice que el dinero no lo compra todo. Sin embargo, paga tu renta, tu comida, te transporta y ahora además te podrá comprar un dinosaurio.

Nueva York, albergará una subasta donde adquirir un Gorgosaurus será posible. Y es que si tú eres como Ross Geller, este ejemplar será todo un espectáculo para ti, pues se trata de un primo del Tiranosaurio Rex que vagó por la tierra hace alrededor de 77 millones de años en lo que ahora es Estados Unidos y Canadá.

Genéticamente tiene una herencia de T-Rex y por eso, las similitudes hacen que parezcan casi gemelos: una cabeza enorme con docenas de dientes afilados y curvos, dos pequeñas extremidades delanteras y por supuesto, un apetito carnívoro casi insaciable. ¿Las diferencias? Era más rápido y tenía una mordida más fuerte que el T-Rex.

Descubierto en 2018 cerca de Havre, Montana, con 3 metros de alto y casi 7 metros de largo el esqueleto de este singular depredador se venderá en la casa de subastas Sotheby’s por hasta 8 millones de dólares y se convertirá en el primer y único ejemplar que no esta en un museo.

Pero a ver, vamos a ponernos políticos. No es la primera vez que un fósil de dinosaurio es vendido. En 1997 se vendió "Sue", uno de los fósiles de dinosaurio más grandes de la historia…y no, no lo digo porque subastar dinosaurios a millonarios sea una práctica de hace tanto tiempo, sino porque esa primera subasta, la ganó el museo de historia natural de Chicago. Luego en 2020, se vendió un tiranosaurio Rex llamado “Stan”. Ahora: el Gorgosaurus.

Posiblemente te estés preguntando ¿y qué tiene? Esto es lo que tiene, de acuerdo con algunos paleontólogos, los fósiles de dinosaurios que se apropian los coleccionistas privados pueden impedir que sean vistos por el público y estudiados por los investigadores, o sea, que el valor que tienen se vuelva meramente económico y pierda el valor científico.

Si un fósil es de propiedad privada, los paleontólogos temen que los propietarios puedan negar el acceso público al espécimen o incluso, revenderlo. Esto dificulta que los investigadores realicen análisis a largo plazo, verifiquen investigaciones anteriores y también que formulen nuevas preguntas científicas.

Ahora, algunos países como Canadá, Mongolia, Brasil y China cuentan con leyes que protegen los fósiles significativos dondequiera que se encuentren. Sin embargo, en Estados Unidos, y México los permisos para recolectar fósiles de dinosaurios solo se requieren si se encuentran en tierras federales.

Pero bueno, regresando al primo del T-Rex, si quieres visitarlo antes de que llegue a la sala de algún magnate, estará disponible a partir del 21 de julio en las galerías de Sotheby's York Avenue y hasta su salida a a subasta el 28 de julio.

Es cierto que hay una tendencia en varias partes del mundo, de subastar objetos históricamente valiosos o fósiles. Sin embargo, yo pienso que aunque puede ser padrísimo tener un dinosaurio en tu mansión, es más padrísimo que sirva para la exploración científica…¿o usted qué opina?