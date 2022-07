Anuncia AMLO una cumbre en México con Biden y Trudeau para revisar el T-MEC

El presidente López Obrador anunció que en noviembre próximo, aquí en México, habrá una reunión cumbre de América del Norte para revisar los diversos temas del tratado de libre comercio T-MEC

Destacó que serán un encuentro al más alto nivel pues participarán los mandatarios de Estados Unidos y Canadá, Joseph Biden y Justin Trudeau.

"Tenemos una cumbre para tratar los asuntos del acuerdo comercial, del tratado en noviembre en México, viene el primer ministro Trudeau y el presidente Biden pero eso es para el tratado".

Además, recordó que la próxima semana viajará a Washington para reunirse en la Casa Blanca con el presidente Biden, dijo que estará por allá lunes, martes y miércoles, para abordar diversos temas como migración, integración económica con América Latina.

"La reunión tiene carácter bilateral, vamos a tratar asuntos de México y Estados Unidos, van a ser dos o tres encuentros, para mayor integración económica con respeto a las soberanías y el tema migratorio" .

En otro tema, Se le preguntó su opinión sobre algunos diarios extranjeros que hablan de una crisis de asesinatos de periodistas en México, López Obrador respondió que sí existe un problema, pero no deben rasgarse las vestiduras, dijo que deberían estar molestos también por la extradición de Julian Assange a Estados Unidos.

Desvió el tema y dijo que esos diarios tan famosos deberían pedir un indulto para Assange, pero lo han dejado solo.

Es más, López Obrador resaltó que, si lo condenan a la pena máxima, se debería desplegar una campaña para que se desmonte la Estatua de la Libertad que están en Nueva York porque no tendría razón de ser.

"¿Qué no vale la pena que el NYT o el WP, The Financial Times o El País, convoquen a un encuentro de la prensa más importante del mundo y exhortar a que se le otorgue un indulto a Assange? Si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a la pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que está en Nueva York".

El presidente López Obrador recordó que Julian Assange confirmó temas importantes para todo el mundo como el fraude electoral del 2006 en México.