La lamentable noticia del fallecimiento del conductor de televisión, Fernando Del Solar, ha conmocionado al mundo de la farándula.

Este jueves 30 de junio se reportó la muerte del conductor de 49 años, quien había sido diagnosticando con un tipo de cáncer pulmonar en 2012.

Aún no se ha confirmado la causa oficial de su muerte. Sin embargo, tras 10 años de lucha contra el cáncer, su salud estaba muy deteriorada.

Hace apenas unas 3 semanas, Fernando Del Solar atravesaba la lamentable muerte de su papá, Norberto Cacciamani.

El padre de Del solar acababa de fallecer el 12 de junio de este año, por motivos que el medio desconoce.

La última publicación en redes sociales del conductor argentino, fue un video de despedida que le dedicó a su papá con el emotivo mensaje:

Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO"