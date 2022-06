La menor de edad que recibió un impacto de bala durante la balacera que se registró ayer en Puebla, en las inmediaciones de un centro de vacunación contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años, se encuentra delicada y será sometida este miércoles a una intervención quirúrgica, señaló el secretario de salud, José Antonio Martínez García.

"Una niña de 9 años de edad se encuentra en el Hospital del Niño Poblano. Esta reportada como delicada. El día de hoy pasa a quirófano para extracción de un proyectil que se encontraba muy cerquita de la columna vertebral y si a esté lo dejamos a libre evolución, hace fibrosis y puede afectar las raíces nerviosas, por lo que hay necesidad de extraer la bala”, señaló el titular de salud.

Esto es lo que ocurrió hoy en #Puebla. Mientras padres de familia acompañaban a sus hijos para recibir la vacuna contra la #COVID19, unos sujetos con pistola en mano a bordo de una motocicleta se abrieron paso en medio de la larga fila en el Centro de Salud Francisco I. Madero... pic.twitter.com/aZI25HkQbI — Alberto Rueda (@AlbertoRuedaE) June 28, 2022

Al respecto, el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, justificó lo que ocurrió pues dijo que en otros estados pasan cosas peores. “Con el PRI baleaban más”, señala.

“Pues es muy lamentable lo ocurrido el día de ayer, es un hecho de violencia que no podemos admitir, pero no por eso es que en Puebla, sea la vida que nosotros tenemos. Situaciones mas complejas se dan en otros estados del país, entre ellos Campeche, pero ya no ahorita en este gobierno, pero sí en el gobierno priista de Alejandro Moreno”.