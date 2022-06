Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué carros no circulan el 25 de junio 2022?

Llegó el fin de semana. Pero recuerda que para que tus planes del sábado no se arruinen, debes consultar si tu carro está autorizado para circular este 25 de junio.

Por ley los ciudadanos de la Megalópolis, que abarca la Ciudad de México y el Estado de México, deben respetar el Hoy No Circula. De no ser así, las multas por faltar al programa ambiental van de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Automóviles que no circulan el 25 de junio

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula que establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que no circulan el sábado 25 de junio 2022 son los siguientes.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o par (2,4,6,8).

Todos los carros con holograma 2

Todos los carros con placas foráneas, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

No se te olvide que este sábado es la Marcha LGBTy por esta razón habrá cierres en vialidades y horarios especiales para el Metro y Metrobús. Aquí puedes checarlo: Las avenidas que cerrarán y horarios del Metro y Metrobús por la Marcha del Orgullo Gay

Vehículos que sí circulan el 25 de junio

Estos son los coches que sí pueden circular este sábado:

Hologramas 0 y 00

Automóviles con Holograma 1 con terminación de placas en número impar (1,3,5,7,9)

Motocicletas

Taxis

Automóviles eléctrico e híbridos de categoría 1 y 2

Automóviles conducidos por personal de salud

El horario del Hoy no circula está activo a partir de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.

