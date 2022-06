15 Datos curiosos que debes tomar en cuenta sobre el examen del Comipems

Este 18, 19, 25 y 26 de junio, miles de estudiantes realizarán su examen de admisión del Comipems para la Educación Media Superior.

Si eres un aspirante y estás próximo a resolver tu prueba para alguna institución pública de bachillerato estos datos curiosos del examen Comipems te interesan, pues con algunos de ellos podrás darte una idea de los detalles más importante que debes tomar en cuenta para tu prueba.

• Comipems significa: Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior.

• El examen del Comipems consta de 128 preguntas.

• El examen está formado por una hoja de respuestas (sólo incisos para rellenar con lápiz una opción por ´numero de preguenta ) y una libreta donde están todas las preguntas con las opciones de las posibles respuestas.

• El examen del Comipems sólo se puede resolver con lápiz de número 2 o 2 y medio. No se permite bolígrafos o plumones, ni algún otro número de lápiz.

• Está prohibido el uso de celulares, calculadoras o relojes inteligentes, ya que de no respetar esto podría ser suspendida la prueba.

• Solo hay una respuesta válida por cada pregunta.

• Las preguntas del examen Comipems son de opción múltiple.

• Aunque es el mismo examen para todos, se aplican distintas versiones (varia el orden de las preguntas) para evitar que los aspirantes se copien.

• El tiempo para resolver el examen del Comipems es de máximo tres horas.

• Solo el 28% de los aspirantes se quedan en su primera opción y má del 70% se queda en sus primeras opciones.

• Los exámenes son revisados por un lector óptico, capaz de reconocer el grafito del lápiz número 2, por está razón no se pueden usar otros tipos de tinta.

• Si el lector óptico que califica los exámenes detecta más de una respuesta, automáticamente esa pregunta estará mal.

• El Comipems recomienda elegir al menos 10 opciones.

• Si el aspirante no obtiene lugar en ninguna de las opciones que eligió, el Comipems les asignara "CDO" (Con Derecho a otra Opción), para que pueda elegir entre las instituciones que aún tienen cupo.

• El Comipems solo asigna lugares a alumnos que tengan la secundaria concluida y con el promedio requerido. Esto quiere decir que no importa si tu examen tiene un alto puntaje, si no has terminado la secundaria o no tienes el promedio mínimo (7.0 para UNAM e IPN), no podrás focalizar tu inscripción.

