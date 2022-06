Mitad de aspirantes pidieron entrar a "prepas" de la UNAM: Comipems

Mas de la mitad de los 282 mil 596 aspirantes que solicitaron ingresar al bachillerato este año (50 por ciento), seleccionó como primera opción alguno de los dos subsistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló el vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), Daniel López Barrera.

"No tengo el dato con precisión, pero sí más de la mitad piden alternativas educativas de la Universidad Nacional, es un porcentaje alrededor del 60 por ciento quienes piden estas opciones que son la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades, ese es el dato que tengo en mente. En ese sentido, las alternativas más solicitadas en términos de institución son la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional (IPN)".

En conferencia de prensa, señaló que la demanda de jóvenes que se registró para el examen aumentó moderadamente pues hubo siete mil aspirantes más que el año pasado, debido a las medidas de prevención para evitar el covid-19, como la aplicación de la vacuna.

También señaló que se habilitaron 121 sedes para la aplicación del examen distribuidas en la zona metropolitana contemplada para los fines de este proceso. Se ofrece un total de 725 opciones educativas en 484 planteles.

"Este fin de semana presentarán el examen 140 mil 045 aspirantes, el próximo fin serán 142 mil 551 sustentantes. Las alternativas de examen son diferentes para cada día de aplicación, no son las mismas preguntas. Hay un banco de reactivos muy robusto y las versiones no son las mismas, a fin de evitar copiar las preguntas. De hecho - a los jóvenes - se les hace la petición de que no traigan celulares. Hay una revisión en la medida de lo posible y se solicita que sólo traigan lápiz, sacapuntas y una goma de borrar".

De conformidad con lo establecido en la convocatoria y el instructivo, para este año el concurso se organizó a fin de que los exámenes se realizaran en dos fines de semana: los días sábado 18, domingo 19, sábado 25 y domingo 26 de junio en sesiones matutinas y vespertinas.

López Barrera recordó que la Comipems, integrada por instituciones públicas de educación media superior, coordina cada año desde 1996, el concurso de asignación a la educación media superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México conformada por 16 alcaldías y 22 municipios conurbados del estado de México.