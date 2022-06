Pedirá AMLO nueva revisión a carpeta de investigación contra César Duarte

A fin de evitar que se omita la investigación de los delitos por los que se le acusa al ex gobernador César Duarte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que solicitará una nueva revisión a la carpeta de investigación tras su extradición desde Estados Unidos y la imputación de prisión preventiva.

Durante la mañanera, el primer mandatario habló de la importancia que el Gobierno Federal no actúe como alcahuete para que Duarte obtenga su libertad, después que dijo, se tuvo que revisar el expediente debido a que se encontró que había favoritismo a Duarte Jáquez.

“Se elaboró mal, ya no recuerdo bien pero no se había fundado adecuadamente, se tuvo que rehacer, intervino la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea se demostró que había interés en que se hicieran mal las cosas para beneficiar al señor Duarte, entonces por eso voy de nuevo a pedir una revisión y si hay este propósito de favorecerlo y es ilegal pues aquí mismo lo vamos a dar a conocer”.

El ex mandatario estatal fue detenido en 2020 en Florida, acusado por peculado y asociación delictuosa tras el desvío de más de seis millones de dólares, sin embargo, cuenta con más de una veintena de acusaciones por lo que López Obrador señaló será posible resolver cada uno de los señalamientos.

“Sí yo tengo información que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió, esa es la información que tengo, de todas maneras voy a hacer una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos y que la extradición sólo conduzca a uno o dos, y que ya estando aquí ya pueda obtener su libertad, o sea que nosotros actuemos como alcahuetes, eso no, voy a pedir esa información, me dijeron que no había ningún problema pero si fuese ese el caso se procedería a pedir ante la instancia correspondiente que se actuara”.

El jefe del Ejecutivo Federal pidió tener confianza en el actuar de las instituciones encargadas, sin embargo, insistió que es necesario estar pendiente que se actúe con legalidad.