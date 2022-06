Celebra AMLO comicios en paz y triunfo electoral de Morena en 4 estados

El presidente López Obrador agradeció la participación ciudadana durante la jornada electoral de este domingo en 6 entidades del país, en las que, de acuerdo con los resultados preliminares oficiales del INE, Morena y sus aliados obtendrán el triunfo en Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. Mientras que la coalición opositora mantuvo el poder en Aguascalientes y Durango gobernados por el PAN.

No pudo esconder su satisfacción con los resultados que favorecen a la alianza Juntos Hacemos Historia que encabeza su partido, pero destacó que no hubo violencia pues las irregularidades fueron mínimas. Y mostró una gráfica del INE que ratifica las cifras obtenidas en cada entidad.

Pidió hacer un hábito la participación ciudadana y acabar con los fraudes electorales.

"A pesar de que las elecciones se encienden las apasiones no hubo violencia, los ciudadanos como siempre se comportaron a la altura, mis felicitaciones a todos los que participaron en las elecciones en 6 estados, el que llevaran las elecciones en paz y que se instalaran prácticamente todas las casillas. Acerca de los resultados ya son oficiales, el INE ha dado a conocer el conteo, el PREP en cada estado".

López Obrador aprovechó para "recomendar" a la oposición no seguir en la autocomplacencia y revisar su estrategia, porque eso de seguir negando importancia a la gente o mantener esa actitud clasista y racista, no les permite crecer y eso les perjudica mucho. No se avanza cuando se desprecia al pueblo, aseveró.

Además, reprochó las críticas que se hacen a su gobierno sobre todo en estaciones de radio pues hay una campaña en su contra con eso de que está ligado al narco, todavía no entienden esos que se decían a difamar y a espiar que esa estrategia no funciona si no se cuenta con el apoyo del pueblo.

"Deben hacer una revisión de sus estrategia, les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo y su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, eso les perjudica mucho, si siguen pensando que el pueblo es tonto, porque para ellos o no existe el pueblo o no sabe y se le puede dar atole con el dedo. Todo lo deben de tomar en consideración y ojalá que los opositores no caigan i no sigan en la autocomplacencia y tengan capacidad para rectificar".

El Presidente de la República ofreció el respaldo y colaboración de su gobierno a los nuevos gobernantes que surgirán tras este proceso electoral, incluidos Aguascalientes y Durango.

Cuestionado si algunos de los gobernadores de oposición salientes pudieran formar parte de su gabinete o ser nombrados embajadores, respondió que sí. Resaltó que le quedan dos años y que a partir de ahora su gobierno intensificará su proceso de transformación "prepárense porque viene mucho más".

"Algunos sí, pero poco a poco, tienen experiencia pueden representar a México en otros países o pueden ayudar aquí. Aquí no hay cargos sino encargos, pero se enojan muchos los expertos cuando hablo de estos temas, pero la idea es sacara adelante el proyecto de transformación porque ya nos quedan dos años".

En la conferencia de prensa, le preguntaron sobre la sucesión presidencial, contestó que ya empezó ese proceso, y sugirió a los aspirantes más visibles de su gobierno trabajar 16 horas y dejar solo unas tres o cuatro horas a preparar su campaña. Reiteró que en su partido los estatutos contemplan las encuestas como método de selección del candidato o candidata, habrá una consulta inicial y un segunda de ratificación definitiva. Pero "no abriremos mucho el proceso, porque se mete la mafia".

López Obrador terminó la conferencia mañanera con un video de su esposa interpretando la canción "El Necio" de Silvio Rodríguez, quien ofrecerá conciertos esta semana en el Auditorio Nacional y en Zócalo.

Dijo que desde hace mucho tiempo es amigo del cantautor cubano con quien ya sostuvo un encuentro en Palacio Nacional, "lo invité a tomar café".