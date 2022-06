AMLO no irá a la Cumbre de las Américas

Ante la incertidumbre de la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Cumbre de las Américas este 9 de junio, hoy, durante la mañanera confirmó que no estará porque Estado Unidos, no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"Y yo no voy a insistir en que no debe haber exclusión, que se respete la soberanía de los países. No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos" anunció el presidente.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, será quien vaya en su representación.

López Obrador dijo que respeta mucho al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque lo consideró un hombre bueno, pero que lamentablemente está sometido a fuertes presiones de los republicanos extremistas, algunos líderes demócratas y dirigentes de la comunidad cubana que tiene mucha influencia y odio

Además, rechazó el bloqueo a Cuba que dijo "impide que lleguen los alimentos y medicinas" y lo calificó un tipo de genocidio, de tremenda violación de los derechos humanos.

AMLO informó que le mandó a decir al presidente Biden que lo visitará en julio en la Casa Blanca para tratar temas relacionados con la integración de toda América.

Mi planteamiento es que, así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América, pero esto va a significar un cambio en la política, dejar la confrontación, dejar el odio, dejar la amenaza los bloqueos, el injerencismo y optar por la hermandad, la política de la buena vecindad, enfatizo AMLO.