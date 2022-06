Líder del PRI revela conversación telefónica con el senador Manuel Velasco

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a través del senador del Partido Verde, Manuel Velasco, lo amenazó de “ir con todo en su contra” si no apoyaba la reforma eléctrica de AMLO” y como votó en contra, empezó una campaña de desprestigio mediante la filtración de “audios truqueados” en los que se escucha hablara de extorsiones, y de manera despectiva contra los periodistas.

Y es que este martes en la sede nacional del tricolor, Moreno Cárdenas, dio respuesta a los audiosescándalos en su contra, con otro audio también obtenido de manera ilegal que él mismo grabó el mes pasado.

Presentó el audio de una llamada telefónica que sostuvo con el senador Manuel Velasco, quien le advirtió que el Secretario de Gobernación buscaba el apoyo del PRI para aprobar la reforma eléctrica o de lo contrario las cosas se iban a complicar “ si no jalas todo se va a poner muy tenso“.

En esta grabación se escucha a Alejandro Moreno responder “Primero está el país, nosotros no actuamos bajo amenazas y no tengo miedo, si algo me sobra son huevos. A mi no me van a doblar, ni con amenazas ni la chingada. Están jodidos si nos quieren tratar con amenazas”.

“Te voy a hablar en clave, me dijo que si no jalabas se iban a ir con todo, - ah ok. Me dijo oye cabrón yo quiero ayudarlo, quiero platicar con él, pero estoy preocupado porque esto se va a poner muy tenso. - Sí pero yo no entiendo así que anden con amenazas, siempre se los he dicho, nosotros no entendemos así y menos con amenazas, tú me conoces hermano yo soy de firmes convicciones y soy echado pa delante , pero no con amenazas. Si se van a venir con todo, yo no tengo temor, si algo tengo yo, es que me sobran huevos”.

Así actúa el gobierno de MORENA, así quieren dividir a la oposición.

Así actúa el gobierno de MORENA, así quieren dividir a la oposición.

Esta es #LaAmenazaDePalacio.

Se le preguntó si grabó la llamada con la autorización del senador Velasco, pero respondió que no, que la grabó para su seguridad.

Alejandro Moreno sostuvo que esa llamada con amenazas veladas y directas, se muestra que se trata de una operación de Estado, de una campaña sucia en su contra para desprestigiarlo con la intención de quebrar a la coalición Va por México.

“Durante semanas he sido juzgado, criticado, refutado, objetado y exhibido con una guerra sucia que comenzó desde que el PRI votó en contra de la reforma eléctrica. No me extraña, estaba advertido de que así actuarían en mi contra pero mi decisión personal, con carácter fue enfrentar la embestida”.

Resaltó que no fue fácil tomar la decisión de hacer pública esta llamada, por lo que implica enfrentarse al poder. Y que acudirá a instancias internacionales a presentar las denuncias correspondientes, pues está en riesgo su vida, ya que lo han amenazado de muerte a él y a su esposa.

“No van a dividir a la coalición y que quede claro soportaré todo lo que quieran hacer y se me quieran dejar venir. No se vale lo que están haciendo desde el poder. No fue fácil tomar esta decisión, ustedes saben los riesgos que conlleva enfrentar al poder. Si las denuncias que estoy presentando no se procesan rápida y correctamente, voy a acudir a instancias internacionales. Vamos a empezar por una gira por Estados Unidos para denunciar que este gobierno de Morena quiere instaurar una dictadura”.

Sobre los audios donde se le escucha hablar despectivamente de los periodistas, el líder del PRI aseguró que de acuerdo con el peritaje independiente que mandó hacer, se trata de palabras editadas, truqueadas y alteradas, o sea además de ilegales son falsas las grabaciones, aseveró.

Además, pidió no hacerle el juego a Morena y al gobierno federal pues solo buscan distraer y amedrentar a los opositores para instaurar una dictadura en México.