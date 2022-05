Promueve defensa de Lozoya nuevo amparo contra prisión preventiva

Emilio Lozoya promovió un nuevo juicio de amparo para impugnar la resolución con la que se confirmó la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso por el caso Odebrecht.

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) interpuso la demanda de garantías el pasado 28 de abril de este año contra la sentencia del 6 de abril de la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, quien confirmó la resolución del 26 de enero de 2022, del juez José Artemio Zúñiga Mendoza con la que rechazó modificar la causa penal.

El tribunal federal admitió trámite el juicio de amparo; sin embargo, la juzgadora no le concedió a Lozoya Austin la suspensión, debido a que no la solicitó, además de que no es procedente decretarla de manera oficiosa.

La impartidora de justicia programó la audiencia constitucional para el 15 de junio, fecha en la que resolverá si le otorga el amparo a Emilio Lozoya.

En tanto, la juez Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías que promovió Gilda Susana Lozoya Austin contra la nueva orden de aprehensión que se libró en su contra el pasado 4 de abril de este año por el caso de la planta de Agronitrogenados.

Será el 20 de junio de este año cuando la juzgadora resuelva si le otorga la protección de la justicia federal a la hermana del ex director de Pemex.