Presume AMLO aumento histórico en inversión extranjera e ISR

En México no hay razón para pensar que se pueda entrar en crisis económica, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador al presumir buenos resultados en la materia, ya que dijo, en su administración se está presentando una inversión extranjera histórica además del ingreso de remesas.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario comentó que además que no se ha presentado devaluación del peso mexicano, su administración ha logrado una recaudación importante del Impuesto Sobre la Renta que registró incremento del 17.7%.

“Es como un 6% y es histórica, en el primer trimestre o sea que este año va a ser el de mayor inversión extranjera en la historia de México… se vincula al otro dato, miren el Impuesto Sobre la Renta, 17.7 de incremento con relación al mismo periodo del año pasado esto en términos reales, si le agregamos los 7.8 de inflación, estamos hablando en términos nominales del 25%”.

Comentó que también favoreció el pago de impuestos por transacciones como la fusión de Televisa, Univisión o la restructura de Aeroméxico, López Obrador incluso afirmó que el peso está más fortalecido con el euro y se dio tiempo para agradecer el pago de impuestos de grandes empresas.

“El peso mexicano está más fortalecido que el euro, eso lo puedo decir y no ha habido depreciación, en el caso del crecimiento apenas nos estamos reponiendo de como estábamos antes de la pandemia… hoy estamos cuidando que nadie se robe el dinero del presupuesto y por eso todos están contribuyendo y felicito a estos empresarios que están pagando casi todos, no tengo quejas que Slim no esté pagando, estamos hablando de alguien tiene un poco ¿no?”

Aunque reconoció que hubo dificultad por cuestiones extranjeras como la pandemia de COVID-19 y ahora la guerra entre Ucrania y Rusia, dijo es en su administración donde se está dando la justicia, pues se están brindando más recursos a las personas más necesitadas sin afectar a grandes empresarios.

“No hay razón para pensar que el país va a entrar en crisis nosotros estamos protegidos porque no hay una deuda exagerada, porque tenemos ingresos porque no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, hay disciplina financiera hay inversión… desde que estoy en el gobierno no sólo le ha ido bien a los pobres, sino que ningún rico ha perdido dinero, de los de arriba puede ser que los medianos”.

Respecto la inflación comentó que si bien se ha tenido incremento, esta continúa por debajo de naciones como Estados Unidos.

“Además es un fenómeno externo, la inflación no se produjo en México, Rusia, Brasil, España, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y hemos visto y más delante de cómo se compone esta inflación y estamos avanzando con la misma política energética y nos están ayudando los productores, los distribuidores, los comerciantes de alimentos básicos”.

Respecto al incremento en las tasas de interés donde se ha mencionado que el Banco de México podría aumentar la tasa referencia en dos o tres puntos porcentuales, el jefe del Ejecutivo Federal comentó que son decisiones del banco central para evitar mayor incremento de la inflación.