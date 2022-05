Seguiré promocionando a candidatos de Morena en varios estados: Sheinbuam

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que seguirá visitando los seis estados donde va a haber elecciones a gubernaturas el próximo 5 de junio, para promocionar a los candidatos de Morena.

“Si, vamos a ir el próximo fin de semana a apoyar”. Después ya a esperar el día de la jornada electoral desde la Ciudad de México, aseguró.

Sheinbaum se quejó de las amonestaciones de que ha sido objeto por participar en los procesos electorales estatales. Reiteró que ya se le ha pedido que baje al menos dos tuits en los que apoya al candidato de Morena en el estado de Hidalgo, Julio Menchaca.

Por eso hizo un llamado a que el Instituto Nacional Electoral, “sea imparcial”.

“En mi caso ya he recibido varias amonestaciones nuevamente. Ya me hicieron bajar varios tuits por las visitas que hemos hecho y no así en otros casos cuando hay inclusive intervenciones del propio gobernador en el proceso electoral, pues no hay la participación del INE como debería ser”, dijo.

Y se atrevió a pedirle al INE que diga a “quienes ha hecho sanciones y sería muy bueno que transparentaran a quien han pedido que bajen sus publicaciones en las redes sociales, y cuales han sido las sanciones en los seis estados de la República.

-¿Algo así como un quién es quien en las sanciones?

Ándale, tal cual”.

La jefa de Gobierno aseguró que los candidatos de Morena van a ganar las seis gubernaturas en juego.