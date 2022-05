El Reparto de Utilidades es una prestación a la que tienen derecho todos los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que ha generado la empresa para la que se labora. El pago de utilidades generadas en 2021, será depositado a la población trabajadora durante este mes, siendo el último día de mayo la fecha límite para recibirlo. Es por eso que la pregunta que se ha hecho presente entre los jubilados y pensionados es si ellos también recibirán pago de reparto de utilidades.

¿Pensionados y Jubilados tienen derecho al Reparto de Utilidades?

Mayo es el mes en que se harán los depósitos de reparto de utilidades 2022 y como ya nos estamos acercando más a junio, la cuestión que jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE se han hecho, es si tendrán derecho a una parte de las ganancias de las empresas.

Algo que debemos recalcar es que el pago de reparto de utilidades es válido para todos los trabajares que lleven laborando por lo menos 60 días en su empresa, menos directores, gerentes, administradores, accionistas y socios.

Esto significa que los pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE no son acreedores a las utilidades. Pues al momento de dar su baja en la empresa, se deja a un lado este derecho. En otras palabras, un pensionado o jubilado, como ya no labora ni presta servicios para la empresa, no está colaborando en la generación de ganancias y por lo tanto no tiene derecho a recibir depósito de utilidades.

¿Cuáles son las prestaciones que tienen pensionados y jubilados?

Aguinaldo.

IMSS - 1 pago en Noviembre.

ISSSTE - 2 pagos, uno en Noviembre y el otro en enero.

Prestamos.

Pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE tienen derecho a solicitar préstamos ante la institución a la que están afiliados.

Descuentos.

Otro derecho que tienen los jubilados y pensionados son descuentos en diversos establecimientos, los cuales pueden checar en las respectivas plataformas de las instituciones.

