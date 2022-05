Este viernes la CAMe había activado la fase 1 de contingencia ambiental y el Doble Hoy no circula para este sábado. Sin embargo, como los niveles de ozono bajaron, esta tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia. Aquñi te decimos si el doble hoy no circula sigue y qué carros pueden circular este domingo 22 de mayo de 2022.

Todos los automóviles de Ciudad de México y Estado de México están sujetos a circular de acuerdo al programa Hoy No Circula. Cabe mencionar que los domingos es el único día en que este programa no marca restricciones a ningún vehículo para poder transitar. Sin embargo, esto puede cambiar de acuerdo a las condiciones ambientales que marque la CAMe.

Carros que no circulan el 22 de mayo 2022

Los domingos es el día en que no aplica el programa Hoy no circula y entonces ningún vehículo con placas de CDMX o Estado de México tienen restricciones para circular. A pesar de que hoy tuvimos Doble Hoy no circula, como la CAMe levantó por la tarde la Fase 1 de Contingencia ambiental, esto quiere decir que para este domingo 22 de mayo 2022, ningún carro tiene prohibida la circulación.

Carros que circulan el domingo 22 de mayo

El domingo 22 de mayo de 2022 todos los vehículos tienen derecho a circular, sin importar el número de placas, el color de engomado o el holograma, al igual que los automóviles de otros estados de la República Mexicana.

¿Para qué casos no aplica el Hoy no circula?

