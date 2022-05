Elena Poniatowska celebra sus 90 años en Bella Artes

La escritora y periodista Elena Poniatowska Amor celebró este jueves sus 90 años de edad con el homenaje 'Elenísima' en el Palacio de Bella Artes.

Elena Poniatowska, Elenísima, la mejor escritora mexicana del México contemporáneo, celebró sus 90 años en el Palacio de Bellas Artes. Su magistral pluma nos acercó a momentos importantes de la gente común, lo mismo que a momentos comunes de la gente importante ¡Viva Elena de 🇲🇽! pic.twitter.com/jr5YjUJweq — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) May 19, 2022

Entre aplausos y vivas, la también activista ingresó acompañada de sus tres hijos, nietos y amigas a la sala principal del recinto.

Con gritos, porras y aplausos de pie, la escritora estuvo rodeada por sus lectores quienes llenaron el Palacio de Bellas Artes.

Poniatowska agradeció a la Secretaría de Cultura capitalina por este homenaje en vida, así como a su familia y en especial, a las personas que comparten su obra.

"Estoy muy emocionada, aquí está también mi hijo mayor Mane, mi hijo Felipe ,Paola, mi única hija; todos mis nietos y ustedes que también son mis nietos, todos ustedes. Gracias es una palabra muy bella y se las digo desde aquí, desde el fondo de mi corazón: gracias", declaró Poniatowska.

En la sala principal también estuvo acompañado del canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Entre las primeras filas también estuvieron presentes la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, y el director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil.

Muy feliz cumpleaños a Elena Poniatowska!!! La queremos y admiramos. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 19, 2022

Aplaudiendo a sus grandes obras, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, resaltó el apoyo de la escritora a las mujeres y reconoció su “pluma libertaria”.

“Le has dado voz sin titubeos a muchas de tus protagonistas de las luchas sociales, eres un símbolo para todas nosotras, porque nos has dado voz, has hablado de nosotras, desde hace décadas, gracias por darnos tanto, por seguir escribiendo, por el “último amante polaco”, por reveindicar la lucha de las mujeres y por tus libros”

Señaló que “La noche de Tlalteloco” es un crónica, testimonio, y un mosaico de voces que hilan y van construyendo el movimiento estudiantil y la cruel matanza del 2 de octubre de 68.

Elena Poniatowska nació el 19 de mayo de 1932 en París, Francia, y es descendiente del último rey de Polonia. Llegó a México a la edad de 10 años sin hablar español y huyendo de la Segunda Guerra Mundial. El destino real de 'Elenita' se rompió al convertirse en periodista y escritora, pues actualmente es considerada una de las cronistas más importantes de México.