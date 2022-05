AMLO reitera: “exhibirá” a cadenas comerciales que no cumplan con el PACIC

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, amagó este domingo y por segunda ocasión (antes lo hizo en el estado de Puebla) con exhibir a las cadenas comerciales que incumplan con el Paquete contra la Inflación y Carestía (PACIC), destinado a estabilizar los precios de los principales 24 productos de la canasta básica.

Desde el Patio Central de Palacio Nacional, el primer mandatario manifestó lo anterior durante lo que fue el segundo acto de las “Jornadas de producción para el autoconsumo”, que se llevó a cabo, primero en la ciudad de Puebla, y ahora en la Ciudad de México donde manifestó su plena confianza en que dichas cadenas comerciales cumplan con dicho programa para combatir la inflación en nuestro país.

“Y también que se le diga a la gente y ustedes ayuden cuidando porque se hizo un acuerdo con productores y con comerciantes, las grandes cadenas comerciales como Wall Mart, como Chedraui y como otras que no quiero dejar de mencionar Soriana, La Comer para que 24 productos 24 alimentos de la canasta básica no aumenten de precio, estoy seguro que van a cumplir pero de todas maneras como los lunes se da a conocer quién es quién en los precios ahí nos vamos a dar cuenta si se está cumpliendo o no se está cumpliendo”, amagó López Obrador.

En ese tenor el Presidente López Obrador y en un prolongado discurso a pesar de haber prometido que sería breve dado el incesante sol que caía a plomo sobre los asisteantes, insistió en la estrategia para enfrentar la coyuntura inflacionaria, impulsando la producción para el autoconsumo y avanzar en la autosuficiencia alimentaria en la que recordó que, al igual que en la pandemia, se requerirá salir en unidad.

En este marco, también recordó que el impacto de la pandemia fue doloroso, pero a diferencia del periodo neoliberal, no se optó por endeudar al país por canalizar el apoyo a los de arriba bajo la lógica de que si llueve fuerte arriba gotea abajo y recordó que en el pasado, con el Fobaproa, se optó por hacer públicas las deudas privadas y hoy el país adeuda un billón de pesos.

“Ahora que enfrentamos el problema grave de la pandemia vinieron los mismos a verme a plantearme que nos endeudáramos y que necsitábamos dinero para apoyar a los de arriba con el cuento de que si se ayuda a a los de arriba, si llovía fuerte arriba goteaba a abajo y los mandé al carajo”, enfatizó el Presidente de México.

Por su parte y presente en el acto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que si bien la producción agroindustrial y tecnificada es indispensable, la producción es una premisa para alcanzar la soberanía alimentaria. Subrayó también la oposición del gobierno de López Obrador a la apertura al maíz transgénico que pondría en riesgo las variedades y diversidad de cultivos que hay en México.

Por último destacó que el movimiento encabezado por López Obrador ha privilegiado la consolidación de tres ámbitos de la soberanía: la democrática, la energética y la alimentaria. Antes no importaba depender del exterior, pero ahora se está construyendo soberanía.