Asegura AMLO que insistirá a EEUU colabore con 4 mmdd para Centroamérica

Al afirmar que es con la colaboración entre las naciones, como se puede terminar con el problema de la migración, el presidente Andrés Manuel López nuevamente lamentó que el gobierno de Estados Unidos, aún no apruebe la propuesta para brindar 4 mil millones de dólares para desarrollar programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el futuro en países de Centroamérica y el Caribe.

En su visita por Guatemala y tras reunirse con su homólogo Alejandro Giammattei, de quien recibió la condecoración de la Orden del Quetzal, destacó la necesidad de atender el problema de la migración sin medidas coercitivas ya que dijo, no es con muros y policías sino con bienestar, seguridad y paz en los puntos de partida de los viajeros para que se queden en casa.

"Es indispensable que Estados Unidos aporte los recursos necesarios y en diversas ocasiones he abordado el asunto con el presidente Biden, con la vicepresidenta Kamala Harris y con otros funcionarios de Washington, estoy convencido de que sólo con la cooperación internacional lograremos poner un punto final al doloroso fenómeno de la migración, doloroso fenómeno que causa mucho dolor, que causa muerte, no podemos enfrentar el fenómeno migratorio con puestos fronterizos únicamente o leyes más severas o muros y policías sino con bienestar, con seguridad y paz en los puntos de partida de los viajeros, en los lugares de origen".

Tras afirmar que el principal compromiso con los migrantes mexicanos es construir un país al que quieran regresar y no se expulse a ninguno, López Obrador calificó de inexplicable la aprobación de los recursos mientras tanto dijo, ya se brindaron apoyos para Ucrania en su guerra con Rusia.

"Me parece lo digo sinceramente inexplicable que en Washington en el Capitolio se haya retrasado tanto la aprobación de los 4 mil mdd que ofrecieron invertir en la generación de bienestar en países centroamericanos, aún cuando el presidente Biden y la Vicepresidenta haya hecho gestiones para eso, son cosas distintas, no se debe comparar a tablaraza pero ya se aprobaron más de 30 mil mdd para apoyar en la guerra a Ucrania y llevamos 4 años desde que estaba el presidente Donald Trump, planteando que se apoye con 4 mil mdd y hasta el día de hoy no hay nada, absolutamente nada. Vamos a seguís insistiendo en la necesidad de la colaboración de Estados Unidos".

Con un ya basta, insistió en la necesidad de dejar de lado las exclusiones entre países.

"Más allá del fenómeno migratorio estoy convencido que este continente debe avanzar, esta América, toda América hacia una integración económica y comercial sin exclusiones al margen de diferencias ideológicas y como lo ha expresado el presidente Biden en pie de igualdad entre nuestras naciones, que nadie excluya a nadie, ya basta de las hegemonías, ya basta de la política que se ha impuesto por más de dos siglos en nuestra América, necesitamos la unidad".

Por su parte Giammattei Falla, se congratuló de los acuerdos que dijo, siguen avanzando para su implementación en su país.

"Y hemos definido una agenda que va a ir prosperando en el futuro que tiene que ver con temas que nos incumben a ambos países y de los cuales agradecemos profundamente al presidente López Obrador su colaboración impulsando el famoso acuerdo de desarrollo integral que une a México con los países del Salvador, Honduras y Guatemala del cual México junto con la Ceppal han encabezados".

En un comunicado conjunto se mencionó el convenio para promover la realización, durante el segundo semestre de 2022, de una Conferencia Ministerial sobre Migración, con el objetivo de impulsar un plan de acción que atienda las causas estructurales de la migración irregular e incluya acciones concretas para el desarrollo.

Destacaron la entrada en vigor, el pasado 17 de febrero, del Acuerdo sobre asistencia administrativa mutua e intercambio de información en asuntos aduaneros, así mismo la formalización del Punto de Cruce para el paso de Carga dentro del Cruce Fronterizo Ingenieros – Nuevo Orizaba.

Ambos mandatarios acordaron incentivar un mayor flujo comercial a través de los otros cruces fronterizos existentes por lo que se permitirá el tránsito de carga pesada en La Mesilla-Ciudad Cuauhtémoc bajo la figura de operaciones conjuntas con el apoyo de México para el uso de sus instalaciones.