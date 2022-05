Niega AMLO intervenir en polémica contra Gertz Manero

Al asegurar que su obligación es garantizar la paz, tranquilidad y gobernabilidad que existe en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó pronunciamiento alguno en contra del procurador general de la República, Alejandro Gertz Manero, ante diversas acusaciones en contra del funcionario.

Tras darse que Gertz Manero decidió perseguir penalmente a un comunicador y a una activista por presuntamente difundir los audios de sus conversaciones telefónicas con su fiscal de mayor confianza, Germán Castillo, que detonaron la resolución unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para liberar a su ex cuñada, Sandra Cuevas, el primer mandatario dijo que no intervendrá pues consideró que los señalamientos, no son de gravedad.

“No, estoy pensando en intervenir e inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, sólo que hubiese una cuestión grave, eso es lo que establece la ley… no lo considero, no lo considero y pues hay que ver a todos porque la política no es de maniquea, no es de buenos y malos, no es así, siempre hay diferencias e intereses”.

En la mañanera desde Palacio Nacional, reiteró que la Fiscalía es una instancia independiente a la que respeta su autonomía, así mismo reiteró su recomendación a quienes se encuentran molestos con su administración, a serenarse y alegrarse porque “al mal tiempo buena cara”.