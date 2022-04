Entre gritos de “Es un honor estar con Obrador”, se llevó a cabo la reunión entre diputados federales de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’ y el presidente Andrés Manuel López Obrador, evento que sirvió de celebración de la aprobación para nacionalizar el litio y el aval de la Suprema Corte sobre la Ley Eléctrica con lo que se afirmó, se garantiza justicia en el sector.

FOTO: Cuartoscuro

Desde el Salón de Tesorería, el primer mandatario agradeció a los legisladores por su participación porque comentó, los adversarios esperaban que la ciudadanía no supiera lo que sucede en el país en materia eléctrica por lo que dijo, su gobierno preparó una estrategia para detener el mal trato a la Comisión Federal de Electricidad.

Reunión con legisladores federales, desde Palacio Nacional https://t.co/Kge6ATL4s0 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 28, 2022

“Nos protegimos ante la traición, nos brindamos y se cuidó al pueblo de México y a los intereses superiores de nuestra patria, ellos pensaron, no aprobamos la reforma constitucional, no van a tener la mayoría y ya ganamos, pero fue un triunfo pírrico porque ya teníamos en proceso la Ley Eléctrica y la Suprema Corte declaró constitucional la Ley Eléctrica y logramos en esencia lo que buscábamos, al declararse constitucional la Ley Eléctrica se resolvió el problema”.

Con ello dijo también las hidroeléctricas podrán trabajar a toda su capacidad y que se declarara como fraude legal el llamado autoabasto cuando se daba subsidios al sector privado permitiendo sólo a las empresas que tengan planta para generar energía eléctrica y la utilicen para su trabajo esto destacó se obtuvo por unanimidad en la Suprema Corte. Y la CFE dijo puede producir hasta el 70% de energía eléctrica, López Obrador señaló a los asesores del bloque conservador de no ser buenos al evitar la aprobación de la Reforma Eléctrica.

“Fíjense como no son tan buenos los asesores los que mandan en el bloque conservador los que verdaderamente mandan no son tan inteligentes porque si hubiesen aprobado la reforma constitucional 54 a 46 y ahora la CFE puede tener hasta el 90% por esta primera medida como por la cancelación del autoabasto”.

Pero recordó que se llamará a los dueños de empresas afiliadas a este autoabasto para invitarles que se pongan al corriente y se cambien de empresa proveedora a la CFE. Un se quedaron con las ganas, dio el Primer Mandatario al hablar de la discusión sobre la nacionalización del litio, donde destacó, el cambio del sentido del voto encabezado por el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira.

“Llegó un alto dirigente del PRI y dijo vamos a ir a favor y cambió de parecer, el diputado Moreira, pero imagínense, en el supuesto que hubiesen ellos votado por el litio, no tendrían de qué preocuparse ahora si se les llama traidores pero si no votaron por la nacionalización del litio pues queda cuando menos la sospecha y ¿Por qué no votaron? Porque sí hay intereses detrás del litio nada más que se quedaron con las ganas”.

Y afirmó que los diputados mostraron que son los verdaderos representantes del pueblo.