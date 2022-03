O les pagaron o son adversarios o están desinformados: AMLO a artistas

Puso en duda el presidente Andrés Manuel López Obrador la vocación ecologista de los artistas y actores que participaron en la grabación de distintos videos como parte de la campaña #SélvamedelTren.

Durante la mañanera el Primer Mandatario consideró que los objetivos de los participantes entre los que se encuentran Kate del Castillo, Ofelia Medina, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori y Rubén Albarrán, tiene relación con el dinero, la fama o porque son adversarios a su movimiento de transformación.

"No hay destrucción de la selva, es una brecha, cuando mucho de 50 kilómetros de los mil 500, y no es monte alto, no es Selva, es un acahual que es distinto pero ellos no distinguen sobre esto... No quiero ofenderlos, pero no creo que tengan vocación ecologista es más por dinero, porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tienen un pensamiento conservador".

Señaló que en el medio artístico también hay deshonestidad como en otros círculos.

"Existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, en intelectuales, y es pues normal, a estos famosos o les pagaron, o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país, son adversarios nuestros y algunos muy desinformados, uno que claramente yo creo que todos, estaban leyendo... entonces piensa uno que están improvisando, no, así a estos famosos los pusieron a leer, quien sabe quién hizo los textos, quien financió, no es que les hayan pagado, también hay esa posibilidad".

Cuestionó quién pueda estar detrás de dicha campaña aunque dijo pudo ser Claudio X González o cualquiera que se sienta afectado por la construcción del Tren Maya. López Obrador respondió al mensaje que le sugiere visitar la zona para ver las posibles afectaciones de la obra.

"A uno lo ponen a leer, a decir que yo debería de conocer el país, yo creo que lo conozco un poco más que él. Voy a presumir porque me da la oportunidad de hacerlo pero no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México como el que les está hablando y ofrezco disculpas por decirlo, pero le hacen el guion, es una actuación y él lee".

Insistió que con la obra no hay destrucción de la selva, y a cambio de una brecha que se hará de 50 kilómetros de un acahual, el gobierno sembrará 200 mil hectáreas de árboles además de crear tres parques naturales de más de mil hectáreas además de abrir fuentes de empleo par alrededor de 50 mil personas.