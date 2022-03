La titular de Educación Pública, Delfina Gómez, pospuso una semana su comparecencia ante la Cámara de Diputados, para explicar a los legisladores las razones por la que determinó desaparecer el programa Escuelas de Tiempo Completo, que beneficiaba a casi 4 millones de alumnos en todo el país.

El líder de los diputados del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, dijo que la reunión con Delfina Gómez se había programado, primero para el martes y luego para este miércoles, pero ahora se sabe que pidió una semana más para acudir al diálogo con la Mesa Plural que analiza la cancelación de dicho programa y con la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Y se suponía que el día de hoy o mañana estaría la Secretaria con la Mesa y Jucopo, primero para conocer el estado que guarda el asunto. Y nosotros hemos adelantado que solicitaremos la restitución de las Escuelas de Tiempo Completo, pero me entero por el Secretario Técnico de Jucopo que no ha dado fecha, que no irá mañana, y que ha pedido esta semana para que se fije una fecha. Yo hago un llamado muy respetuoso a la Secretaria a efecto de que atienda esta invitación, para que en el menor tiempo posible las Escuelas de Tiempo Completo puedan ser reinstaladas o sustituidas por algún programa que beneficie a cerca de 4 millones de niños”.

De hecho, el legislador perredista urgió a la funcionaria para que asista a la invitación que le hizo la Junta de Coordinación Política, porque de lo contrario se le solicitaría que acuda a rendir cuentas ante el pleno de la Cámara de Diputados, pero la idea es no politizar el tema sino encontrar una solución a este grave error que fue cancelar las Escuelas de Tiempo Completo.

“Es importante que ya no se postergue la asistencia de la secretaria porque hay un gran descontento social por parte de los padres de familia respecto de la cancelación de este programa. Nosotros hemos querido evitar que esto se politice porque lo que queremos es que los niños se vean beneficiados. Pues esperamos que acuda ya de inmediato esta semana o a más tardar la próxima para intercambiar puntos de vista con ella, tratar de sensibilizarla que este programa le hace bien a los niños de México y se pueda restituir de inmediato”.

Cabe mencionar que los legisladores de todos los partidos políticos, incluidos los de Morena, rechazan la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo.