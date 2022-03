Separación del cargo de Sandra Cuevas será temporal, aclara FGJCDMX

La separación del cargo de Sandra Cuevas, en la alcaldía Cuauhtémoc, es temporal y no definitivo, señala la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Ulises Lara López, vocero de la dependencia, confirmó que se actuó conforme a derecho y sostuvo que esta medida cautelar es para los servidores públicos que incurren en la posible comisión de algún delito, ya que así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Reiteró la determinación de la jueza de control respecto a las medidas cautelares, como no acercarse a las víctimas, no concurrir a sitios donde estas se encuentren, no establecer comunicación con ellas, no salir del país y acudir periódicamente a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares.

Además, la medida que ahora la tiene separada de la titularidad de la alcaldía Cuauhtémoc, los dos siguientes meses, tiempo que dura la investigación complementaria que vence el próximo 17 de mayo.

Esta medida cautelar aplica sólo en el caso de los servidores públicos, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sostuvo que en el caso de los dos policías auxiliares que denunciaron a Sandra Cuevas y tres funcionarios más, es obligación del Ministerio Público investigar y poner al centro a las víctimas.

Ulises Lara reiteró que las imputa se hacen solo con base en pruebas e indicios y en este caso delitos como abuso de autoridad, robo calificado y discriminación, no van en contra del principio de constitucionalidad y es contrario al servicio público.