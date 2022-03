Sandra Cuevas es víctima de un golpe político y judicial: Senadores

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, fue víctima de un “golpe judicial”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideró que la medida cautelar que se le aplicó para separarla de su cargo, fue excesiva.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, dijo que solo el Congreso tiene la facultad para separar temporalmente a Sandra Cuevas como alcaldesa en Cuauhtémoc.

El exj efe de Gobierno recordó que la Constitución de la Ciudad de México le da a Cuevas Nieves una calidad de servidora pública diferenciada.

“Ella por ser una servidora pública que llega a su cargo por elección popular, por ejemplo, si quisieran separarla de su cargo, tiene que ser a través del Congreso y la Constitución”, indicó.

En tanto, Senadores del PAN y del Grupo Parlamentario Plural (GPPlural) también afirmaron que la separación temporal de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc fue consecuencia de una ‘operación política’, para que Morena recupere esa alcaldía que no ganaron en las urnas en los comicios de junio de 2021.

Emilio Álvarez Icaza, senador del GPPlural, señaló que este es un precedente gravísimo que, por la vía de una suspensión, se quiera remover a una persona electa.

“Puede haber un proceso judicial, puede haber investigaciones, incluso puede uno estar o no de acuerdo, pero la verdad lo que manifiesta es que hay una operación de Estado en la Ciudad de México que no asimilan haber perdido la delegación Cuauhtémoc y que, por todo medio, quieren recuperar lo que no les dieron las urnas. Yo creo que lo que está detrás es una operación de Claudia Sheinbaum, que no aceptan la derrota en la ciudad, ni en la Cuauhtémoc y quiere recuperar por la vía de un aparato judicial o una operación política lo que no les dio la urnas”, sentenció.

Por su parte, el panista Damián Zepeda calificó esta separación decretada por un juez como un abuso de poder. Refirió que, si Morena está enojado porque no tuvo la capacidad de convencer a los ciudadanos para ganar esa demarcación, pues que se aguante.

Kenia López, vicecoordinadora del PAN, acusó que en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc hay una persecución política, porque al Gobierno y al partido en el poder, no les gustó que ella les ganara en su propia casa.

El senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, sentenció que la situación que enfrenta Sandra Cuevas es fundamentalmente política, una situación que, dijo, violenta la Constitución y al mismo Congreso de la Ciudad de México.