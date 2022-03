"Se dio una respuesta política y no diplomática al Parlamento Europeo"

El presidente López Obrador aseguró que el canciller Marcelo Ebrard está de acuerdo con la polémica respuesta que se dio al Parlamento Europeo en torno a la condena contra México por la grave situación de los periodistas en nuestro país, porque se trata de una respuesta política, no diplomática.

Y por ello la contestación la hizo la Presidencia y no la Cancillería.

"Sí, sí, cómo no, él está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos, sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político. Entonces para los que decían ¿por qué no contestaba la Secretaría de Relaciones Exteriores y por qué contestó la Presidencia? Porque es un asunto político".

Además, aprovechó para denostar a los eurodiputados a quienes volvió a llamar irresponsables y entrometidos, que tiene una mentalidad colonialista, dijo que no ejercen política sino una politiquería que hasta da risa.

"Ni siquiera se puede decir que es un asunto diplomático, es un asunto político y si somos estrictos, politiquero, ni hablar de eso, sería de risa si no fuese que se trata de una institución de otro país o de otro continente. Pero la verdad, son muy irresponsables y entrometidos, tiene mentalidad colonialista".

Y se lanzó también contra las reacciones que hubo por el tono de la respuesta. Dijo que la mayoría de sus opositores exclamó: ¡qué barbaridad!, incluso, algunos hasta mentaron madres por esa propuesta "poco diplomática".

López Obrador, aseguró que el origen del pronunciamiento del Parlamento Europeo salió de aquí, de México, de sus adversarios y empresarios como Claudio X González.

"Si le rascan un poquito, la condena de los diputados de Europa sale de aquí, tiene que ver con Claudio (X. González), Aguilar Camín, Krauze. Ahora que respondimos dijeron. Qué barbaridad, qué falta de diplomacia, donde quedó la urbanidad política, a veces hasta insultan, mientan madres. Y pues ellos están en su derecho y libertad de seguir con su labor reaccionaria, porque se oponen a la Cuarta Transformación".

López Obrador, consideró que esos empresarios que se oponen a su gobierno, deberían transparentar cuánto les pagan a algunos periodistas o intelectuales orgánicos para la campaña de golpeteo contra su administración.