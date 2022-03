Marcha 8M fue numerosa, ordenada y pacífica: AMLO

Aunque dijo que se dieron algunos incidentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como ordenada y pacífica la manifestación 8M que este martes se registró en la Ciudad de México y otras partes del país.

Durante la mañanera, el primer mandatario agradeció a las mujeres policías y elementos de la Guardia y Defensa Nacional, así como la Marina, por evitar la confrontación y violencia entre las participantes que, de acuerdo al gobierno de la capital, se contabilizaron en alrededor de 75 mil mujeres.

“Las manifestaciones por el día de la mujer transcurrieron en paz en todo el país, hubieron algunos incidentes pero merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas, todas las mujeres que luchan por esta causa justa de que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios. Fue una marcha en el caso de la ciudad, numerosa, ordenada y pacífica y esto se reprodujo a nivel nacional”.

López Obrador insistió que por parte de su administración no hubo represión y por el contrario se garantizó el derecho de manifestación sin desgracias que lamentar. A pesar que el pasado lunes, el propio presidente de la República advirtió que se esperaba un movimiento violento ante la presencia de objetos como macanas y sopletes. Horas después de la marcha aseguró que fueron sus adversarios lo que esperaban que se diera un Palacio Nacional en llamas.

“Estaban eso sí, nuestros adversarios esperando que se incendiara el Palacio o la Catedral, pero se tomaron las medidas necesarias porque ya los conocemos sobre todo a los que tiran la piedra y esconden la mano, ‘te conozco bacalao aunque vengas disfrazado’ no les gustó que se pusiera la valla pero imagínense si no ponemos la valla un grupo pequeño, minoritario, no la mayoría de las mujeres, se fue contra la valla a quererlas tirar”.

Mientras avanzó la conferencia, López Obrador hizo señalamientos sobre el comportamiento de los medios de comunicación para dar difusión de la marcha y se fue contra la periodista Azucena Uresti por hablar de las vallas utilizadas como medida de seguridad, e indicó que el medio para el que trabaja la conductora, también fue amurallado.

“Es claro que la señora no nos quiere, entonces cualquier cosa lo utiliza, esto es lo que padecemos diario y es general… es como López Dóriga, como Ciro, como Loret de Mola, el Reforma, el Universal, etcétera, etcétera… es una falta de rigor periodístico, están mostrando que son medios que defienden a grupos de intereses creados y que están en contra de gobiernos que buscan combatir la corrupción y ayudar a los pobres, son medios de la oligarquía”.

Aunque insistió que la manifestación culminó en santa paz, mostró imágenes donde se veía a mujeres golpeando las vallas y a las que dijo, se les quitaron alrededor de 60 martillos, además de sopletes y marros.