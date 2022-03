¡Toma en cuenta estas recomendaciones antes, durante y después de este 8M!

Este miércoles 8 de marzo se tiene previstas varias marchas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, por ello varios colectivos feministas, autoridades de seguridad capitalinas y de salud dieron a conocer manuales de seguridad que deberás tomar en cuenta si tienes programado manifestarte antes, durante y después del evento.

Antes de la marcha

Avisa a tu familia, amigos que irán a la marcha y con quién.

Comparte tu número y el de tus acompañantes para contactarte, envía tu ubicación en tiempo real, así como un contacto de emergencia, en caso de que no respondas o no te reportes.

Revisa las rutas de transporte para llegar e irte de la movilización, busca rutas de evacuación y espacios seguros cercanos.

Algunas colectivas feministas también plantean que puedes escribir datos importantes en tus brazos, como un número de teléfono de emergencia y tu tipo de sangre.

Revisa y ten en cuenta la guía que este año lanzaron Balance, Luchadoras y mujeres independientes sobre cómo deben actuar las autoridades federales, estatales y municipales ante las protestas, con el fin de que no ejerzan violencia institucional en contra de las participantes.

Procura llevar ropa y calzado cómodos.

Durante la protesta

Tu seguridad debe ser prioridad. De preferencia, no vayas sola y no te separes de las mujeres que te acompañen. Es importante que no estés sola en ningún momento. Procura que tu celular tenga pila suficiente, así que ponlo en modo "ahorro de energía"; además de tener saldo. No tomes o publiques fotos en las que se vean las caras de otras asistentes, así como de menores de edad o la tuya.

No permanezcas en los alrededores, lejos de las concentraciones de mujeres.

Después de la marcha

Si llevas pañuelos o pancartas alusivas a la marcha, guárdalos cuando dejes la marcha.

Busca un espacio seguro para encontrar a tus compañeras. En tu grupo o conversación de monitoreo, avisa que saldrás de la movilización cuando estés en tu lugar seguro.

Asegúrate de no estar siendo seguida por policías o civiles. Si es así, notifica la emergencia.

Recomendaciones de salud

Recuerda que continua la pandemia de Covid-19, por lo que se pide mantener las medidas de salud, como: Usar cubrebocas. Llevar gel antibacterial. Mantener la sana distancia lo más posible y demás recomendaciones.

Recomendaciones de la policía capitalina

Anticipa tu salida y planea tu ruta. Consulta cierres y alternativas viales. Respeta los semáforos y las indicaciones de los policías de Tránsito.

Al caminar, no uses dispositivos que te distraigan como celulares o audífonos. Durante el evento no pierdas de vista tus pertenencias ni a menores de edad o adultos mayores que te acompañen. En caso de requerir ayuda, acude al policía más cercano o llamas al 911.