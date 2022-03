La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, tiene un asunto con la justicia y lo tiene que enfrentar, aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam.

Negó haberle pedido a Cuevas sumarse a Morena... “No, nunca la invite”.

No la conozco y la he visto una o dos veces. Ustedes saben cuando fue, dijo a reporteros. “Fue el día que recibimos a todos los alcaldes”.

Condenó que la alcaldesa haya aventado pelotas con billetes de 500 pesos desde su oficina. “Nunca había visto algo así. Son prácticas que no deberían de existir. La política hay que enaltecerla, el servicio público hay que enaltecerlo y no rebajarlo. No me parece”.

Sin embargo, dijo que ella no quiere entrar en confrontaciones con la alcaldesa. Este no es un asunto político, es un asunto de justicia.

La alcaldesa de Cuauhtémoc tiene una demanda de policías por privación ilegal de la libertad.