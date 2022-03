“Sepulta” SEP escuelas de tiempo completo y alimentación

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, confirmó la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo que formaban parte del programa La Escuela Es Nuestra, donde los estudiantes recibían alimentos en sus planteles y tenían clases extraescolares o actividades deportivas en horario extendido.

Durante su participación en la diaria conferencia matutina presidencial, Gómez Álvarez indicó que el recurso que ya estaba destinado para el tiempo completo, será utilizado en "la escuela es nuestra", y que, para ello, se está haciendo el análisis de las necesidades de los centros educativos en todo el país.

“Efectivamente ese programa estaba dentro de La Escuela es Nuestra, haciendo una valoración sobre todo de las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas que se han hecho realmente todavía faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas que son: agua que son cuestiones de aulas, que son sanitarios que esto era porque se pedía y se reclamaba era un reclamo justo de tenerlo bien en el momento del regreso a clases. Haciendo ese balance es algo que para nosotros es muy prioritario ahorita el darle atención a esas escuelas que todavía tienen esa necesidad y por ello La Escuela Es Nuestra se va a enfocar principalmente a que el recurso sea ocupado para esa situación", expresó

También, sobre las críticas que han surgido respecto a que los beneficios del programa de mejoría de los planteles no se han visto, la titular de la SEP defendió que, quienes señalan, deberían ir a las comunidades más alejadas a cerciorarse de que sí ha habido cambios positivos, argumentando que estos no deberían ser solo en las capitales de los estados.

“Si se que de momento puede causar alguna inquietud o por qué no alguna molestia pero de momento me sorprende que se comente que no se ve el beneficio del programa escuela es nuestra, yo los invitaría a todos aquellos que dicen que no se ve que vayan a las comunidades más alejadas a veces no se ve porque no está en la capital porque no está en los lugares en donde nosotros estamos de manera más directa pero si vamos a las comunidades más alejadas de Puebla de Sonora de Yucatán de Chiapas lugares con más cercanía pero en Chiapas, Yucatán y Oaxaca bueno de toda la República, nos vamos a dar cuenta de cuenta necesidad tienen respecto a infraestructura y no se trata de trabajos mínimos sino atender situaciones prioritarias”, justificó la funcionaria federal.

Y es que la organización mexicanos Primero reprobó esta determinación al señalar que La Escuela es Nuestra desde ahora es abiertamente un programa de albañilería con fines electorales que, aún teniendo como objetivo la mejora de la infraestructura, no tiene ningún enfoque específico que priorice la atención a los problemas que han obstaculizado o, incluso, imposibilitado un regreso a las aulas pleno.