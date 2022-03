Difieren audiencia de Juan Collado para el 8 de marzo

Tras un ríspido debate en una audiencia que duró casi tres horas pues inició a las 13:29 horas y culminó a las 15:10, cuando se tenía previsto que iniciara a las 11 horas, El juez federal José Rivas González difirió la audiencia de Juan Collado para el próximo 8 de marzo a las 13 horas con 10 minutos por deficiencias técnicas y ésta, dijo, será de manera presencial.

Sin embargo una vez que fijó la fecha la abogada Rosa Gabriela González Pulido, una de las defensoras del también abogado Isaac Pérez Rodríguez uno de los imputados, Pidió al juez una vez más cambiar la fecha para el día siguiente o sea el miércoles 9 de marzo por ser el martes 8 de marzo día internacional de la mujer, a lo que el juez rechazó bajo el argumento de qué por ser un día hábil que mejor ejercicio para conmemorar esa fecha que ejerciendo esa profesión tan digna como la abogacía.

“Esta toga no se vende ni se intimida” le respondió el juez a la abogada.

Durante el debate que en momentos se asemejó a un pleito entre locatarios de un mercado, el fiscal de la FGR Miguel Granados Quiroz, anticipándose un poco a la determinación del juez, señaló a los presuntos inculpados que los delitos por los que se les señala lavado de dinero, extorsión, tráfico de influencias, y asociación delictuosa podrían alcanzar una pena de hasta de más de 40 años.

Durante la audiencia los abogados defensores acusaron a la FGR de haber filtrado información del expediente a los medios y de haberles entregados a ellos información parcial e incompleta, a lo que los fiscales respondieron que dichos argumentos eran una práctica dilatoria.

En otro momento de la audiencia uno de los abogados defensores también pidió que la FGR revelara si Juan Collado habría obtenido algún beneficio legal o un acuerdo reparatorio tras haber denunciado a Julio Scherer a lo que el juez respondió que esté no era el momento para hacer esas peticiones.

También en la audiencia el juez pidió a los cuatro imputados, que se encontraban en lugares distintos conectados por internet, que respondieran a una llamada telefónica en un número fijo que se les había pedido proporcionar previamente para garantizar que estuvieran en la Ciudad de México. Uno de ellos. David Gómez Arnau (presunto operador de Scherer) no pudo hacerlo pues dijo que su internet no tenía linea telefónica, pero envío su geolocalización para demostrar que estaba en CDMX. Esto molestó a los fiscales quienes dijeron que no había ninguna garantía de que estás personas realmente estuvieran en la capital.

Sobrevino entonces un intercambio de acusaciones mutuas. El fiscal Manuel Granados incluso señaló que el defensor de Juan Araujo, el abogado Diego Madrazo, no era confiable pues en el pasado había transmitido ilegalmente a través de internet la audiencia de Alonso Ancira cuando llevó su defensa.

Mientras se desarrollaba esa discusión en la sala de audiencias estaba presente el abogado Juan Collado, quien llegó antes que el juez (13:10 horas) vistiendo un pantalón de vestir y un saco de color caqui. Aunque no hizo ninguna manifestación en varios momentos giró la cabeza en un gesto de desacuerdo con los señalamientos hechos por los abogados ligados a Scherer. A su llegada el empresario Jurista saludo a todos los presentes en la sala incluso a la prensa al voltear hizo un gesto con la cabeza y posteriormente lo hizo de manera verbal.

Finalmente el juez tuvo que llamar al orden en varias ocasiones y reiteró a las partes que el 8 de marzo deben estar presentes personalmente. Todos sin excepción. Pidió a la FGR entregar todos los datos de prueba que hay en el expediente para que no se vuelva a argumentar que falta información. Finalmente pidió a uno de los abogados defensores, Francisco Auteo Castro si analice si no está en un posible conflicto de interés debido a que él inicialmente fue abogado de Collado y ahora representa al abogado Isaac Pérez Rodríguez, que es uno de los denunciados.

Cabe destacar que en la audiencia se reveló que en la carpeta de investigación hay más de 400 capturas de conversaciones vía WhatsApp entre ellas de los hijos de Collado con Helen Castillo, asistente de Scherer.