Sheinbaum reta al INE: “voy a seguir hablando de lo que no me dejan hablar”

Luego de que el Instituto Nacional Electoral le ordenara retirar la propaganda de sus acciones de gobierno y acatar la prohibición que tienen todos los funcionarios de no promover los ejercicios democráticos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que va a seguir hablando “de lo que me prohíben hablar”.

Anunció que hoy mismo va a subir un nuevo tuit diga: los invito a participar en aquello de lo que no me dejan hablar y me obligan a callar.

La mandataria Informó que va a impugnar las decisiones del Instituto porque “no estamos de acuerdo”.

Y acusó a los consejeros de estar “actuando en contra de la consulta”.

“Están más preocupados por andar bajando tuits que por hacer una promoción de la democracia participativa”.

Tras insistir en que no hay arbitro electoral, la funcionaria pidió a los Consejeros promover la participación de los ciudadanos en la consulta sobre revocación de mandato porque, afirmó, yo no he visto anuncios de la consulta.

Y tras señalar que un de los tuit que la obligaron a bajar fue el que decía “los invito a participar en aquello de lo que no me dejan hablar, adelantó que “vamos a subir otro similar el día de hoy por qué ese ¿qué dice?, !No dice nada! Se sintieron muy agraviados, entonces ahora vamos a decir que los invito a participar en aquello de lo que no me dejan hablar y me obligan a bajar tuits”.