Pese a que los dueños o altos ejecutivos de empresas privadas de energía como Iberdrola han anunciado que no asistirán a los foros sobre la reforma eléctrica, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que, el foro se llevará a cabo y se evidenciará a los empresarios que desaíren la invitación para este miércoles 23 de febrero.

Dejó claro que la Cámara Baja no ruega a los representantes de las empresas transnacionales para que acudan a los foros de parlamento abierto sobre este importante tema, pero espera que las grandes 10 empresas invitadas no desairen la invitación.

“Mañana empezamos a las empresas, esperemos que aquí estén, mire nosotros nos vamos a instalar, nosotros invitamos a los mexicanos sin distinciones, esto es un foro que muchos quisieran venir y ellos tiene la oportunidad de estar aquí. No le estamos rogando a nadie, los estamos invitando y esperamos que no nos desairen, hay una empresa que sí confirmó no me acuerdo su nombre, pero dijo que claro que venía y bueno invitamos a más de diez” .

Cuestionado si la reforma eléctrica que propone López Obrador, podría finalmente ser aprobada solo con modificaciones a las leyes secundarias y no con cambios a la Constitución, Rubén Moreira, respondió que al concluir el próximo lunes los foros los diputados se tomarán un espacio de reflexión en el que se evaluara si convine o no reformar la carta magna o solo algunas leyes reglamentarias de la actual legislación en materia energética.

“Nosotros en el PRI desde un principio dijimos que vamos a revisar todo lo que estuvo en los foros, los argumentos, por eso es importante que vengan para ver y valorar cada uno de ellos. Hemos sido claros, no hay votación sin debates, sin discusión y sin reflexión, sería un despropósito tener un congreso y sesionar, si de antemano alguien fija una posición, yo creo que eso no es lo correcto”.

El también líder de la diputación priista, dijo que hay empresarios que aceptan que hay distorsiones en la reforma energética del 2013 y que eso es injusto para México y se pronuncian a favor de la reforma eléctrica, pero cambiando solo las leyes reglamentarias y otros ni eso, pero los que defienden la propuesta presidencial buscan afanosamente reforma la Constitución, pero eso los priistas vamos a reflexionar ambas posibilidades.