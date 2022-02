Si el INAI no tiene atribuciones... que se las den: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que si el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no tiene atribuciones para dar a conocer los ingresos de un comunicador, que se las den.

La mandataria apoyó la postura del presidente López Obrador de "transparentar" los ingresos, dijo, de "ciertos personajes".

"Estoy de acuerdo con el presidente. Es importante transparentar también particularmente en ciertos personajes, vamos a decirlo así, porque la pregunta es quien financia esos medios, como se financian, de donde se tiene tantos recursos.

Entonces, yo creo que son preguntas pertinentes. Hay en dice que eso viola los datos personales y si no tiene esas características el INAI pues a lo mejor las debería tener.

En la conferencia y fuera del protocolo que se sigue cotidianamente en las conferencias de prensa, se presentó el personaje conocido como Lord Molécula quien dijo "aprovecho este este espacio para decirle No todos somos Loret de Mola".

La Jefa de Gobierno rio al oír ese comentario y en seguida insistió en la postura del INAI, calificando la respuesta del Instituto como "legalista".

La respuesta de la Jefa de Gobierno: "A mí me parece que es fundamental la transparencia y en todo caso si se plantea desde el INAI que no hay atribuciones, pues que se revisen las atribuciones. Me parece que es pertinente.

Después el llamado Lord Mólecula se refirió a Joaquín López Dóriga, a quien calificó como "el paladín del periodismo".