Fraude de mil 800 millones de pesos con avión presidencial

La bancada del PAN en el Senado afirmó que la rifa del avión presidencial resultó un fraude al erario público por 1,823 millones de pesos.

Una investigación publicada en sus redes sociales por Julen Rementeria, coordinador del grupo parlamentario, señala que ninguna institución del gobierno federal se hace responsable de la existencia y del destino final de ese dinero: ni la Lotería Nacional, ni la Secretaría de Salud, ni la Secretaría de Educación, ni la Secretaría de Hacienda, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según la investigación, el 11 de diciembre de 2020, Margarita González Saravia, directora general de la Lotería Nacional (Lotenal), informó que con la rifa del valor del avión presidencial se recaudaron 1,823 millones de pesos.

Dinero que supuestamente sería donado para mejorar escuelas y hospitales.

Casi un año después, en octubre de 2021, se le preguntó al Seguro Social sobre el destino de ese dinero.

Y respondió que los tres hospitales recibieron el dinero del premio entre el 4 y 5 de marzo de 2021, pero que ninguno lo había ejecutado todavía.

Según la respuesta dada por la Unidad de Transparencia del IMSS, en el Hospital General de Zona No. 1, ubicado en Nayarit, "no se tiene descripción alguna de en qué fue utilizado, ya que a la fecha no ha sido utilizado el recurso".

En el caso del Hospital General Regional 220, ubicado en el estado de México, "el recurso a la fecha de la presentación de la solicitud no ha sido erogado para alguna compra de insumos bienes o servicios".

También, se consultó a la Secretaría de la Defensa Nacional de qué había pasado con el dinero de los hospitales ganadores en Coahuila y Oaxaca, a lo que respondió:

"... Solicito información respecto del premio de los 20 millones (u otra cantidad) proveniente de la rifa del avión presidencial, que ganaron el Hospital Militar Regional en Torreón y el Hospital Militar de Zona de Ixcotel, Oaxaca... quienes informaron que después de realizar exhaustiva búsqueda en sus archivos físicos y digitales no se localizaron expresión documental que atienda la solicitud".

El mismo requerimiento se hizo a la Secretaría de Salud sobre los premios entregados a hospitales ubicados en Morelos, Chiapas, Guanajuato y estado de México.

Con un oficio fechado el 15 de octubre de 2021, la dependencia respondió que "la solicitud no es competencia de este sujeto obligado".

La Secretaría de Educación Pública refirió que no tenía información sobre las escuelas que habían ganado premios en la rifa del avión presidencial realizada el 15 de septiembre de 2020.

Tampoco, la Secretaría de Bienestar posee información al respecto.

Respondió así con oficio fechado el 11 de diciembre de 2021:

"No se localizó dicha información... se realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida encontrándose que el tema de su interés puede encontrarse a cargo de la Secretaría de Educación Pública".

La Lotería Nacional sólo entregó a Julen Rementeria los comprobantes de las transferencias electrónicas de los recursos hechas a escuelas ubicadas en Nuevo León, Oaxaca, Puebla (2), Veracruz (2) y Chiapas por 20 millones 202 mil 20 pesos cada una.