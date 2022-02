Importante consulta de Revocación de Mandato “no soy un ambicioso vulgar"

Al asegurar que a todos conviene que el ciudadano califique al gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la importancia que la población participe el próximo 10 de abril en la consulta sobre Revocación de Mandato.

A vísperas que el Instituto Nacional Electoral lance la convocatoria para dicho ejercicio, durante la mañanera desde Tlaxcala, el Primer Mandatario dijo desconocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que el Instituto tiene autonomía presupuestaria, pero enfatizó que es necesario dejar el precedente para que el pueblo decida cada tres años si un gobernante se mantiene o se va.

"Es importante que se lleve a cabo la consulta, ya expliqué por qué, a todos nos conviene para que el ciudadano califique al gobierno, eso es lo mejor porque es una forma también pacífica, legal, legítima de dirimir nuestras diferencias, si dicen que está mal el gobierno, entonces hay una gran oportunidad, si no está de acuerdo y así muchos otros, millones que no estén de acuerdo, a votar y para afuera el Presidente".

Y es que manifestó que, si alguien considera que el país es un caos, es justo responsabilizar de ello al Presidente de la República ya que dijo no es un vulgar ambicioso que busque mantenerse en el poder aunque no lo quiera la población.

"Si hay quienes piensan que, no es como él lo señalan van a votar para decir que siga el Presidente, quién manda en la democracia, el pueblo, me llama la atención que dicen que está todo mal pero que no quieren la consulta, que para qué se hace, no, sí está mal pues hay que corregir, si yo no soy un ambicioso vulgar, yo no voy a encapricharme y aunque no me quieran como ya fui electo democráticamente me tengo que quedar hasta el final, lo quieran o no lo quieran, no".

López Obrador pidió a sus adversarios "que se creen fifís" que a pesar de no coincidir con él, inviten a la población a participar como ya lo han hecho diversos personajes aunque sea para que se de el sufragio en contra del Jefe del Ejecutivo Federal.

"Hay gente que está en desacuerdo con lo que estamos haciendo, nosotros lo respetamos y afortunadamente tenemos la posibilidad de resolver estas diferencias de manera pacífica, ordenada y legal con la consulta que todos participemos a favor o en contra yo no voy a estar diciendo voten por mí yo lo que quiero es que todos participen a mí me interesa el proceso democrático el que dejemos establecido este método democrático".

Reiteró que es necesario que la revocación de mandato se convierta en un hábito y que cada tres años si no funcionan bien las cosas, con la consulta el pueblo tenga las riendas y el poder en sus manos para decidir que cambie el responsable del gobierno federal.