"Vamos a revisar recomendación de OMS para vacunar a niños contra Covid-19"

Al reconocer que desconoce la recomendación que el 21 de enero hizo el Comité Asesor de Expertos de la Organización Mundial de la Salud para extender el uso de una dosis reducida de la vacuna de Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que será un tema a revisar con los expertos de salud del gobierno federal.

Durante la mañanera el Primer Mandatario aseguró que será un asunto que atienda en el acercamiento con los responsables del sector salud la noche de este miércoles pues comentó que él tenía información totalmente opuesta.

"Tenemos que ver si eso fue lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud, porque yo tengo la información de los responsables del sector salud de nuestro país que sostienen incluso lo opuesto. Ojalá y hoy se informe, porque definieron los de la Organización Mundial de la Salud las prioridades que son exactamente las que estamos llevando a cabo en México. O sea, lo que usted plantea no tiene, según mi información, sustento, o sea, no lo dijo la OMS, pero vamos a aclararlo y vamos a hacer lo que ellos nos recomiendan".

Y aunque acusó a los adversarios de no considerar el trabajo por vacunar a la población, señaló que la prioridad de su administración es continuar con la aplicación de terceras dosis además de inmunizar a quienes no tienen ninguna.

"Porque lo que más importa es vacunar a los no vacunados, por lo que ya vimos, 530 mil. A esto estamos dedicados, pero por esta política en contra de los medios del conservadurismo, de la prensa vendida o alquilada, por eso hemos logrado enfrentar la pandemia; o sea, aparte de la pandemia hemos tenido que enfrentar toda la campaña de desinformación perversa, porque no es que les importe la vida de las personas, les importa el dinero, y como ya no hay, como decía el finado Héctor Suárez, no hay, no hay, no hay, entonces se lanzan con todo". .

Destacó que, a nivel mundial, México se encuentra en el lugar 10 en disponibilidad de vacunas, en materia de defunciones señaló que nuestro país se ubica en el sitio 23 de 30 países. El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró el llamado a la población a vacunarse si aún no lo ha hecho.