Pide AMLO confianza en resolución de asesinato de Lourdes Maldonado...

Un llamado a no hacer politiquería, hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al reiterar que se investigará a profundidad el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California.

Durante la mañanera fue cuestionado sobre el motivo por el cual Lourdes no obtuvo protección federal y si habrá necesidad de llamar al ex gobernador de la entidad, Jaime Bonilla a quien la periodista denunció por despido injustificado en una de las empresas del exmandatario estatal, López Obrador afirmó que todos serán investigados.

"Vamos a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo, ya inició y les vamos a ir informando periódicamente siempre y cuando no nos afecte en el avance del conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables, los autores intelectuales, materiales todo esto... pero ya estamos trabajando y sobre lo otro yo quisiera pues decir que no hay impunidad pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería en un asunto tan serio... todos van a ser investigados los que considere la autoridad, no hay impunidad y no adelantarnos, no hacer juicios sumarios".

El Primer Mandatario evitó responder si mantendrá su ofrecimiento a Jaime Bonilla para integrar su gabinete como mencionara en diciembre del 2021.

"Que nos tengan confianza, vamos a llegar al fondo, y estamos trabajando con ese propósito.

- Ya después verá lo de la posibilidad de Jaime Bonilla en su Gabinete

- Sí, pero ese es otro asunto, por qué ahora hablar de eso".

Mencionando que ya no son los tiempos de antes insistió su solicitud a la sociedad de confiar que se investigará el crimen contra Lourdes Maldonado.

"Tener confianza en que no se protege a nadie, no es el tiempo de antes, ayer lo dije, no somos iguales, lo voy a repetir ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez no es García Luna, se aprovechan de estas circunstancias y andan zopiloteando".

Aunque previamente se le preguntó el motivo por el cual la periodista no tenía protección federal, el Jefe del Ejecutivo Federal no habló al respecto por lo que se solicitó vía WhatsApp al vocero Jesús Ramírez la información y hasta el momento se espera la respuesta.