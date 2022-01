Niega AMLO reconsiderar que Pedro Salmerón sea embajador de Panamá

Descarta el presidente Andrés Manuel López Obrador que haya necesidad de modificar su propuesta para que sea Pedro Salmerón, el embajador de México en Panamá.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, el primer Mandatario criticó que se continué con los señalamientos por las acusaciones de diversas estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) por acoso sexual, sin que dijo, existan denuncias penales. López Obrador recordó que la cancillería de Panamá envió a México una carta sobre su propuesta, aunque dijo desconocer el contenido.

"Manda una carta, dice la canciller de Panamá, a la cancillería de México y ya entonces van a haber tribunales como los de la inquisición, ¿nada más porque hay denuncias de sectores si no se actúa de conformidad con la ley? No sé, no sé pero lo que quiero decir es que si no hay denuncias penales...

- Pero lo rechazaron?

- No sabemos, no, no, no conozco la carta pues pero no creo yo que por las denuncias que tienen que ver con el ITAM y también con la postura del conservadurismo".

Tras calificar a Salmerón como alguien capaz y un gran historiador insistió que es costumbre del conservadurismo que alguien no le simpatice se centro de críticas y se metan hasta con la familia.

"Yo no estoy dispuesto a ceder en esas cosas, ahora si hay un juicio, si hay pruebas, está en el Ministerio Público, está en el juez, está acusado pues cómo lo vamos a defender, de ninguna manera, pero nada más por la campaña mediática, ¿por el linchamiento mediático? ¿qué no se ponen a ver también el daño que ocasionan no sólo a él en este caso sino a sus familiares, qué no debe haber cierto respeto?"

Ante esto comentó que es posible definir una frontera y cuidar la dignidad de las personas, para evitar daño a la dignidad, a la moral y con esto insistió cuidar los planteamientos que se hacen. El Jefe del Ejecutivo Federal recordó que además del beneplácito el procedimiento dicta que debe haber aval también del Senado de la República para concluir con la designación de los próximos representantes de México en el exterior.