Uno de los canadienses que murió baleado en el Hotel Xcaret, era un hombre buscado por autoridades canadienses por los presuntos delitos de tráfico de drogas, uso falso de identidad y lavado de dinero, entre otros, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.

El hombre fue identificado a través de su pasaporte con el nombre de Robert James Dinh, quien tenía un largo historial delictivo en Canadá.

Robert James Dinh estaba supuestamente vinculado desde 2019 a una red criminal de lavado de dinero y tráfico de drogas, principalmente de éxtasis, en Canadá y norte de Estados Unidos.

La Policía de Canadá, en coordinación con el programa Be On the Lookout, ofrecieron una recompensa de 50 mil dólares a quien brindara información sobre el paradero del presunto delincuente.

Según el historial criminal, este sujeto huyó a Vietnam tras conocer de la recompensa en su contra y desde ahí lideró su organización criminal de la mano de la mafia vietnamita, luego que en 2009 estuviera bajo la lupa de la DEA.

La red del canadiense y los vietnamitas tuvieron alcance en países como Australia, Canadá, EU y México.

En México operó en Quintana Roo, que es disputado principalmente por los Cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.

El otro hombre asesinado fue identificado como Thomas Cherukara, de acuerdo con fuentes ministeriales del Estado y de la Guardia Nacional.

La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que los sujetos fallecidos están relacionados con armas, robos, drogas y otros delitos.