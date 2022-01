Positivo Parlamento abierto en análisis de Reforma Eléctrica: IMEF

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas calificó como positivo el parlamento abierto que se realiza para analizar las implicaciones que tendía la reforma eléctrica en nuestro país.

Su presidente Alejandro Hernández, señaló que, de prosperar esta en los términos planteada, afectaría las inversiones y los costos de producción

"Esta aprobación y esta falta de respeto al estado de derecho, lo que puede ocasionar es que desaliente otro tipo de inversiones...la inversión hace mucha falta y es uno de los principales motores de desarrollo de la economía y la otra son los altos costos de producción que se están manejando a través de la forma que se está pensando que se lleve a cabo. Las tecnologías modernas, las tecnologías limpias han demostrado que su costo de producción está muy por debajo de lo que hoy tenemos", advirtió el presidente del IMEF.

Confió en que el congreso tiene una gran oportunidad de analizar la iniciativa y tomarlas en cuenta para las decisiones más adecuadas para el país.

Por su parte, Mario Correa, Presidente del comité de estudios económicos, del organismo, advirtió que el bajo crecimiento estimado para México en este año de 2.7 por ciento por el organismo, se revisaría a la baja a niveles de cero o inferiores.

"Déjenme ponerlo así es un escenario inercial, en donde no hay grandes cambios y es donde vemos a la economía en los retos que está enfrentando, pero sin estos grandes cambios. Si se llegara a aprobar como está , yo creo que habría una revisión muy significativa a la baja que a lo mejor ahorita no podría darles una cifra, pero yo creo que nos acercaría mucho a niveles a Cero, o inclusive por debajo de cero en este año si se aprueba la reforma como está, por que tiene demasiadas aristas, no es nada más el tema de fortalecer a CFE es todas las implicaciones que tiene para el entorno de inversión en el país...el 2.7 no considera la aprobación de la reforma, si se aprobara como está habría que hacer una revisión significativa", señaló el especialista.