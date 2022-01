Ómicron se está convirtiendo en variante predominante: López-Gatell

Al insistir que el cuadro infeccioso no es de gravedad, el subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dio a conocer que Ómicron ya se está convirtiendo en la variante predominante en México.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, enfatizó que a pesar de que siguen incrementando rápidamente los contagios por Ómicron, las hospitalizaciones tienen aumentos ligeros sin modificar de manera importante las defunciones. Por cierto, que durante la conferencia, López Gatell, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta cuadros de padecer la variante Ómicron.

"Recibí la llamada de él en la noche noté por el sesgo médico que efectivamente lo que tenía era un proceso de vías respiratorias altas, la causa ya se sabe es el virus SarsCoV-2 causante se COVID. La variante Ómicron que en este momento se está convirtiendo en preponderante en México igual que en otras partes del mundo tal como lo hemos estado comentando tiene una característica importante que ayuda a visualizar el por qué se ha separado la rápida ocurrencia de muchos casos, con la relativa ocurrencia lenta del incremento de hospitalizaciones a diferencia de la variante Delta, Ómicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta".

Esto es que ocupa la laringe, la faringe la tráquea, incluso los segmentos de los bronquios principales, pero con menor probabilidad o proporción de daño en los pulmones. El funcionario reiteró el llamado a que no por un cuadro gripal se corra a realizar pruebas ya que dijo puede darse una crisis por falta de estas.

"Y todas las personas que tienen tos, que tienen dolor de garganta, se aceleran a ir por una prueba COVID, lo que va a ocurrir es que se van a angustiar porque van a estar en una fila en un laboratorio público y privado esperando recibir una prueba de COVID, pero además le van a restar la oportunidad de tener una prueba COVID a una persona que por razones médicas es imprescindible que se determine si tiene o no COVID, la escases de pruebas es mundial entonces diversos gobierno estamos haciendo un llamado a tener claridad de lo que dijimos al principio de la epidemia, si se tienen síntomas, tos, dolor de garganta, ronquera, fiebre incluso, hay que pensar que se tiene una infección respiratoria".

Reconoció que ante la recuperación más pronta que se está dando en los pacientes con COVID, debido a las vacunas, el gobierno federal analiza si disminuirán los días de incapacidad que por derecho se da a los pacientes.

"Este es un proceso que a nivel mundial se está analizando y nosotros lo estamos revisando también y un punto crítico es tener claridad que la evidencia científica de la duración de contagiosidad es menor en Ómicron que con otras variantes, pero queremos estar muy seguros que la evidencia científica, sobre la contagiosidad, la duración en que las personas aún pueden contagiar es sólida que demuestre que es menor, sí así lo fuera también daríamos ese paso de reducir el tiempo de aislamiento".

En este escenario se transmitió un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador donde compartió los síntomas que tiene al contraer por segunda ocasión, el Covid-19 y aprovecho para reiterar el llamado a la población de no caer en pánico.

"Estoy ronco, afónico pero fíjense que bien, este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental que no nos espantemos, afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta".

El Primer Mandatario frente a la cámara se tomó la temperatura informando que se mantiene bajo de peligro con 36.1 grados mientras en oxigenación presentaba 96 puntos.

"Hay que seguir haciendo nuestras actividades, desde luego cuidándonos, pero no alarmarnos. Eso es lo que yo puedo decirles yo voy a seguir trabajando, si hay personas me voy a poner el cubre bocas si no pues como lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis labores y acuérdense que lo más importante es no vencerse aquí hay que echarnos para adelante y tenemos como protección al creador a la ciencia y además las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México".

Detalló sentir ardor en la garganta además de un poco de dolor de cuerpo por lo que toma paracetamol, dijo estar confiado de no necesitar hospitalización y que el virus ya esta de salida. El secretario de Salud, Jorge Alcocer fue cuestionado sobre la fecha que podría regresar el jefe del Ejecutivo a retornar sus actividades normales junto a mañaneras, a lo que refirió que podría estar listo para el próximo lunes.