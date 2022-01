Hace tres días AMLO se reunió con Tatiana Clouthier

Al reconocer que la nueva variante Ómicron, sigue afectando a ciudadanos en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que fue hace tres días que estuvo en contacto directo con la secretaria de Economía, Tatiana Clothier quien este viernes dio positivo a Covid-19.

Durante la mañanera el Primer Mandatario fue cuestionado si se realizará una prueba debido a su última reunión con la funcionaria sin embargo comentó que no lo ve necesario porque no ha tenido síntoma alguno de enfermedad respiratoria.

"Yo me reuní con ella hace como tres días, el lunes creo.

- Se va a hacer prueba Presidente?

- No tengo síntomas, la verdad que estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas, cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba, entonces estoy muy bien, ya estoy regresando a practicar béisbol porque me había desgarrado y tarda mucho el desgarre pero ya estoy mejor, ya estoy caminando, ya estoy bateando y estoy sacando el bat".

Y es que dijo que con la nueva pandemia y de siempre es necesario hacer ejercicio como medicina preventiva. Aunque enfatizó que ya hay muchas personas con la nueva variante, López Obrador insistió que "afortunadamente" la mayoría sólo tiene síntomas como temperatura y molestias en la garganta.

De todas formas llamó a la población a cuidarse y evitar contagios así como vacunarse, en ese sentido informó que ya se llegó al 88% de la población vacunada mientras sigue avanzando la puesta de dosis de refuerzo en la que mencionó, se está llegando al 50% de las personas de 60 años a más.

Aunque el Jefe del Ejecutivo Federal mantiene sus actividades regulares, comentó que seguirá sin salir a giras de fines de semana por diversas reuniones que mantiene en Palacio Nacional además de revisiones de presupuesto y diversos proyectos, como el dinero que se otorgará a caminos de Guerrero y la regularización de autos chocolate y será la próxima semana cuando reanude las giras a Nayarit, Sinaloa y Tabasco.